Poplavljen Kan, voda nosila automobile po ulicama! (VIDEO)

Obilne padavine poplavile su juče ujutru Kan, grad na Francuskoj rivijeri poznat po filmskom festivalu.

Niz ulice su se spuštale goleme bujice koje su za sobom nosile vozila. Srećom, niko nije stradao, za razliku od katastrofalnih poplava na jugoistoku Francuske pre devet godina kada je poginulo 19 osoba, dok je desetak hiljada ostalo bez struje.

Osnovan krizni štab

In France, the streets of Cannes turned into rivers this morning following torrential rain 🌊👀 pic.twitter.com/spe4KfdHL3

Situacija se stabilizovala tokom jučerašnjeg dana, a nevreme je nastavilo da se kreće dalje na istok, saopštio je portparol gradske kuće.

Gradonačelnik Dejvid Lisnard rekao je za BFM TV da će tražiti objašnjenje od drugih vlasti jer je grad dobio upozorenje tek sat vremena nakon što je oluja počela. On je potvrdio da je vrlo brzo uspostavljen krizni štab i da su hitne službe sanirale štetu na terenu, prenosi Rojters.

Cannes, south of France, this morning, home of the iconic film festival. Ive run out of words to adequately express how badly the media continues to fail us pic.twitter.com/21t5WJBmen