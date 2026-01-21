STRAVIČNO NEVREME U GRČKOJ, IMA MRTVIH! Ulice pod vodom, bujice nose automobile, vlasti uputile UPOZORENJE građanima (FOTO)

Atinu su danas pogodile obilne padavine koje su u pojedinim delovima grada izazvale bujične poplave i ozbiljne probleme u saobraćaju.

Prema pisanju grčkih medija, u predgrađu Atine je poginula žena (56) tako što je ostala zarobljena ispod vozila kada ju je bujica odnela.

Prema prvim informacijama, jaka kiša dovela je do izlivanja vode na kolovoze, dok su pojedine ulice i podvožnjaci ostali neprohodni.

Saobraćaj se na više lokacija odvija otežano, a gradske službe su na terenu.

Lokalni mediji navode da su pojedini objekti pretrpeli materijalnu štetu.

Vlasti apeluju na građane da izbegavaju kretanje kroz rizična područja i da prate upozorenja meteoroloških službi, s obzirom na to da se nevreme očekuje i tokom večeri.

Autor: Iva Besarabić