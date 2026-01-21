AKTUELNO

STRAVIČNO NEVREME U GRČKOJ, IMA MRTVIH! Ulice pod vodom, bujice nose automobile, vlasti uputile UPOZORENJE građanima (FOTO)

Atinu su danas pogodile obilne padavine koje su u pojedinim delovima grada izazvale bujične poplave i ozbiljne probleme u saobraćaju.

Prema pisanju grčkih medija, u predgrađu Atine je poginula žena (56) tako što je ostala zarobljena ispod vozila kada ju je bujica odnela.

Foto: AP Photo/Petros Giannakouris

Prema prvim informacijama, jaka kiša dovela je do izlivanja vode na kolovoze, dok su pojedine ulice i podvožnjaci ostali neprohodni.

Saobraćaj se na više lokacija odvija otežano, a gradske službe su na terenu.

Lokalni mediji navode da su pojedini objekti pretrpeli materijalnu štetu.

Foto: AP Photo/Petros Giannakouris

Vlasti apeluju na građane da izbegavaju kretanje kroz rizična područja i da prate upozorenja meteoroloških službi, s obzirom na to da se nevreme očekuje i tokom večeri.

