Stravični snimci iz Kragujevca, crnilo 'usisalo' grad za par minuta: Pogledajte apokaliptičan prizor (VIDEO)

Gotovo nestvaran prizor usnimljen je juče u Kragujevcu za vreme nepogode koja se tek pripremala da "udari" ovaj deo Srbije.

Kako se vidi na fotorgafiji podeljenoj na Instagram stranici "infokg.rs", nebo i zemlja spojili su se, a neviđeno crnilo nadvilo se nad srpskim gradom.

"Nebo iznad grada večeras izgleda kao kadar iz apokaliptičnog filma.

Tokom čitavog dana stizala su upozorenja na moguće vremenske nepogode i olujni vetar, a večeras je nebo nad gradom izgledalo gotovo nestvarno.

Za danas (12.05.2026.) izdato je upozorenje na vremenske nepogode i jak vetar. Nadležni apeluju na građane da prate zvanične informacije i budu oprezni.

A prizori iznad Kragujevca trenutno izgledaju ovako", napisali su juče na pomenutoj stranici uoči oluje.

Autor: Marija Radić