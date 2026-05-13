Decenija digitalizacije usluga Agencije za privredne registre

Agencija za privredne registre Republike Srbije (APR) podsetila je danas korisnike svojih usluga na to da će, počev od 15. maja, sistem prijavljivanja na Portalu sa eServisima APR-a biti omogućen isključivo sa korisničkim nalogom kreiranim putem Portala za elektronsku identifikaciju (eID.gov.rs), nakon čega će korisnici biti automatski preusmereni na sistem APR-a.

Cilj ove izmene jeste povećanje bezbednosti elektronskog identiteta i standardizacija pristupa uslugama elektronske uprave u Republici Srbiji.

APR je 23. marta uveo i interaktivnog digitalnog asistenta – servis koji je svakodnevno dostupan 24 časa, putem koga je do sada primljeno 3.149 pitanja korisnika.

Najviše pitanja postavljeno je u vezi sa elektronskim osnivanjem privrednih društava (25 odsto), prijavom problema i digitalnim potpisivanjem (20 odsto), podnošenjem finansijskih izveštaja (18 odsto) i eRegistracijom preduzetnika (15 odsto).

Digitalni asistent, kao novi kanal komunikacije, uveden je u cilju olakšavanja procesa registracije i pružanja tehničke podrške prilikom korišćenja eServisa u nastavku procesa digitalne transformacije APR-a.

Iako je Agencija za privredne registre od uspostavljanja vodila svoje registre kao elektronske baze podataka, zasnivajući svoj rad na informacionim tehnologijama, prve digitalne usluge uvedene su pre jedne decenije i to su bili sistemi za elektronsko sastavljanje i podnošenje finansijskih izveštaja, kao i za izdavanje eGrađevinskih dozvola (Centralna evidencija objedinjenih procedura – CEOP).

APR je od tada do danas uspostavio na desetine digitalnih usluga za privredu i pravna lica, koje olakšavaju sprovođenje administrativnih postupaka, skraćujući vreme i troškove registracije.

Tako se danas, isključivo u elektronskoj formi, sprovodi osnivanje privrednih društava, evidentiranje stvarnih vlasnika i registracija pružalaca računovodstvenih usluga.

Elektronska registracija je omogućena i u Registru finansijskog lizinga, Registru založnog prava i Registru ponuđača, a to je i jedan od načina kako se može registrovati preduzetnik.

Od juna 2024. godine, državnim organima je omogućeno korišćenje podataka putem veb-portala za isporuke podataka, koji je od prošle godine na raspolaganju i svim ostalim zainteresovanim korisnicima kojima su potrebni poslovni i finansijski podaci i pokazatelji iz zvaničnog izvora – baza podataka APR-a.

Agencija za privredne registre priprema i usluge elektronske registracije udruženja, zadužbina i fondacija, ustanova kulture, sportskih društava i zdravstvenih ustanova, koje će biti omogućene nakon ispunjenja svih uslova za njihovu primenu.

U planu je i dalja digitalizacija preostalih usluga u cilju uspostavljanja potpune elektronske registracije, kao najlakšeg i najefikasnijeg načina registracije.

