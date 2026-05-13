Ljudi, šta je ovo? Devojka kupila luk u prodavnici, isekla ga i zažalila: Mislim da ću povratiti (VIDEO)

TikTok korisnica Amber pokazala je šta je pronašla kada je isekla luk koji je spolja delovao normalno. Stručnjaci objašnjavaju zašto luk može da istruli iznutra.

Kupovina svežih namirnica mnogima deluje kao najsigurniji izbor, ali čak ni povrće koje spolja izgleda potpuno normalno ne mora uvek da bude ispravno za jelo. To pokazuje i snimak jedne korisnice TikToka, koja je ostala šokirana nakon što je isekla luk kupljen u prodavnici.

Devojka po imenu Amber, koja na TikToku objavljuje pod korisničkim imenom @allthingsambur, podelila je video u kojem pokazuje šta je pronašla unutar glavice luka. Spolja namirnica nije delovala sumnjivo, ali kada ju je presekla, usledio je neprijatan prizor.

„Moj Bože, mislim da ću povratiti. Upravo sam isekla luk i pogledajte… Bože”, rekla je ona u snimku.

Unutrašnjost luka bila je promenjene boje, sa tamnocrvenim i smeđim nijansama, a prizor je izazvao brojne komentare korisnika društvenih mreža. Amber je objasnila da je luk kupila u popularnom trgovinskom lancu, a nakon onoga što je videla poručila je da joj se ova namirnica ozbiljno zgadila.

„Iskreno, verovatno više nikada neću jesti luk”, rekla je.

Zašto luk može da izgleda zdravo spolja, a bude pokvaren iznutra?

Ovakvi slučajevi nisu nemogući, iako su neprijatni. Kod luka se kvarenje ponekad razvija iznutra, zbog čega se problem ne primeti odmah prilikom kupovine. Spoljašnja ljuska može da izgleda suvo i normalno, dok unutrašnji slojevi već počinju da propadaju.

Stručnjaci navode da slične promene može da izazove bakterija Pectobacterium carotovorum, koja razgrađuje biljno tkivo. Kada se proces pokrene, unutrašnjost povrća postaje vlažna, mekana i menja boju, pa umesto uobičajene bele može da dobije smeđe, crvenkaste ili tamne tonove.

Upravo zato pokvaren luk ne mora uvek da se prepozna na prvi pogled. Ponekad neprijatan miris, mekani delovi ili promenjena boja postanu vidljivi tek kada se glavica preseče.

Takav luk ne treba jesti

Ukoliko se u luku primete trulež, sluzava tekstura, jak neprijatan miris ili neuobičajena promena boje, takvu namirnicu ne bi trebalo koristiti u pripremi hrane.

Važno je i da se nakon kontakta sa pokvarenim povrćem temeljno operu nož, daska za sečenje i radna površina, kako se eventualne bakterije ne bi prenele na druge namirnice.

@allthingsambur UPDATE: onions refunded & a $10 voucher 🫠🫠 +lost a loyal customer Noo Walmart pls don’t do this to me 😭 @Walmart Canada how can I eat an onion again lol 🤦🏽‍♀️ ♬ original sound - amber 🌸

Autor: D.Bošković