SVI SU SE MOLILI ZA NESTALU NEMICU - Izraelci pronašli telo Šani Luk! Doživela strašan kraj (FOTO)

Izraelska vojska pronašla je tela tri taoca u Pojasu Gaze, jedno od njih je i devojka nemačko-izraelskog porekla Šani Luk (22), piše "Asošijeted Pres".

Ona je nestala prvog dana rata, 7. oktobra 2023. godine, na festivalu "Supernova" na jugu Izraela kada je počeo sukob.

Sukob je počeo u subotu 7. oktobra u ranim jutarnjim časovima kada su pripadnici Hamasa ispalili 5.000 raketa na Izrael.

Nju je majka prepoznala tada po užasavajućen snimku koji se vrteo po društvenim mrežama.

