Neprepoznatljivi su: Izraelci proveli 491 dan u paklu, Hamas ih danas oslobodio (FOTO)

Palestinska militantna grupa Hamas predala je tri izraelska taoca Crvenom krstu u gradu Deir al Balar, u centralnom Pojasu Gaze.

Hamas je oslobodio Ohada Bena Amija i Elija Šarabija, iz kibuca Beri i Or Levija, sa muzičkog festivala Nova, koji su oteti u napadu od 7. oktobra 2023.

Prema ranije postignutom sporazumu Izrael je oslobodio 183 palestinska zatvorenika, među kojima 18 koji su služili doživotne kazne, 54 koji služe višegodišnje kazne i 111 pritvorenih u Pojasu Gaze od početka rata.

To je poslednja razmena u okviru prve faze primirja koje je počelo 19. januara, a do sada je vraćeno 13 izraelskih talaca i pet tajlandskih radnika otetih tokom napada Hamasa, kao i 583 palestinska zatvorenika.

Trojica Izraelaca su predstavnicima Crvenog krsta predati u centralnom delu Pojasa Gaze. Bili su okruženi naoružanim ekstremistima. Držali su certifikate i odgovarali na pitanja preko mikrofona. Hamas je i ovom prilikom demonstrirao silu kao i tokom ranijih oslobađanja talaca, uz paradu svojih boraca.

Izraelski predsednik Isak Hercog bio je užasnut zbog fizičkog stanja oslobođenih talaca, rekavši da su "vratili nakon 491 dan pakla, izgladneli, iscrpljeni i bolni". On je rekao da je ovo zločin protiv humanosti.

Netanyahu vows to free all captives, destroy Hamas ‘monsters’ after hostages released in emaciated condition. ToI

Top row, left to right: Released hostages Eli Sharabi, Or Levy and Ohad Ben Ami seen on a stage set up by Hamas in Deir el-Balah, central Gaza, before the terror… pic.twitter.com/MxWzT8Ew0g