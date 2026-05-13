Bez zadržavnja na rampama auto-puteva i na putničkim terminalima graničnih prelaza

Prema podacima JP ''Putevi Srbije'', na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila, saopšteno je danas iz AMSS.

Prema informacijama Uprave granične policije, zadržavanja nema ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kada je reč o zadržavanjima na tertnim terminalima, kamioni na GP Batrovci, izlaz, čekaju 240 minuta, GP Šid, izlaz, 180 minuta, GP Bezdan, izlaz, 120 minuta, a na GP Kelebija, izlaz, 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Autor: D.Bošković