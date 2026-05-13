Ako SUTRA vidite da neko lupa u šerpu, pridružite mu se: Ovo su najvažniji običaji za veliki praznik

Iako se praznik Svetog proroka Jeremije obeležava nešto skromnije nego nekada, u srpskom narodu ovaj dan vekovima je imao posebno mesto. Za 14. maj vezivala su se brojna narodna verovanja, običaji i rituali koji su se prenosili s kolena na koleno, a najviše su bili povezani sa zaštitom doma i ukućana od zmija i drugih nesreća.

Naši preci verovali su da upravo Sveti prorok Jeremija čuva ljude od otrovnica, pa su se na ovaj dan poštovala stroga pravila kako bi godina protekla bez opasnosti i nevolja.

Običaji i verovanja koja su se nekada strogo poštovala

U mnogim krajevima Srbije postojao je običaj da neko iz kuće ustane rano ujutru i uzme šerpu, tiganj ili neki metalni predmet, pa da lupajući obilazi dvorište i glasno izgovara posebne reči kojima se "teraju" zmije daleko od doma.

Verovalo se da buka i izgovorene rečenice imaju moć da zaštite kuću tokom čitavog leta, a narod je smatrao da se zmije neće približavati dokle god se čuje lupanje.

Pored toga, postojala su i brojna upozorenja šta nikako ne bi trebalo raditi na Jeremijin dan. Smatralo se da ne valja otvarati britvu, koristiti iglu i konac, pa čak ni češljati kosu, jer bi to moglo da privuče zmije ili donese nesreću ukućanima.

Stari ljudi posebno su obraćali pažnju da za njima ne ostane odvezana pertla, kanap ili konac koji se vuče po zemlji, jer se verovalo da bi se na taj način "privlačile" zmije tokom cele godine.

Ko je bio Sveti prorok Jeremija

Sveti prorok Jeremija smatra se jednim od najznačajnijih proroka Starog zaveta. Prema predanju, još kao veoma mlad počeo je da prorokuje i upozorava narod na grehe i nepravdu.

Zbog svojih reči često je bio proganjan, zatvaran i u nemilosti tadašnjih vlasti, ali nije odustajao od svojih proročanstava. Upravo zbog toga ostao je upamćen kao simbol istrajnosti, vere i hrabrosti.

Narodna predanja govore i da je grob proroka Jeremije posetio i Aleksandar Veliki, nakon čega je njegovo telo navodno preneto u Aleksandriju.

Zašto se ovaj praznik i danas pamti

Iako su mnogi stari običaji vremenom zaboravljeni, verovanja vezana za Svetog proroka Jeremiju i danas se prepričavaju u pojedinim krajevima Srbije. Ovaj praznik ostao je simbol vremena kada su ljudi mnogo pažnje posvećivali narodnim običajima, verujući da upravo oni čuvaju dom, porodicu i mir tokom cele godine.

Autor: A.A.