DRAMA U RUDNIKU 'TREPČA JUG' Zarobljeno 18 rudara

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

U oknima rudnika "Trepča jug" zarobljeno je 18 rudara zbog problema sa električnom energijom, prenosi Koha.

Predsednik sindikata Ibrahim Jonuzi rekao je da je za sada stanje rudara koji su u oknu dobro, ali da bi se moglo pogoršati ako ostanu duže.

Direktor rudnika "Stari trg" Šićiri Sadiku potvrdio je da su rudari zarobljeni od 1:30 posle ponoći.

"Većina je izašla. Trenutno je 18 rudara još unutra, ali radimo na pronalaženju alternativnog rešenja. 50 rudara je bilo unutra", rekao je Sadiku.

Dodao je da je zdravstveno stanje zarobljenih rudara stabilno.

Rudnikom "Trepča jug" upravljaju privremene prištinske institucije, a rudnik se suočava sa brojnim problemima, pa su zaposleni često u štrajku.

Autor: S.M.

