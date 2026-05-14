KRAJ DRAME: Izvučeni rudari koji su bili zarobljeni u rudniku 'Trepča jug'

Izvor: Pink.rs/Tanjug

Rudari koji su zbog problema sa električnom energijom bili zarobljeni u rudniku "Stari trg" u blizini južnog dela Kosovske Mitrovice napustili su rudnik, prenosi Ekonomija onlajn.

Zbog problema sa strujom u rudniku je od noćas u 01.30 časova bilo zarobljeno 18 rudara.

Preduzeće "Trepča jug" saopštilo je ranije danas da su rudari ostali zarobljeni zbog prekida u snabdevanju električnom energijom uled kvara na dalekovodu.

Rudari u rudniku "Stari trg" i ranije su više puta zbog nestanka struje ostajali zarobljeni u rudarskim oknima.

Krajem januara je druga smena rudara u tom rudniku satima bila zarobljena pod zemljom zbog nestanka struje.

Preduzećem "Trepča jug" upravljaju privremene prištinske institucije, a rudnik se suočava sa brojnim problemima, pa su zaposleni često u štrajku.

Autor: Iva Besarabić

