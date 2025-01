'JELI SU DELOVE TELA PREMINULIH' Rudari bili prinuđeni na kanibalizam kako bi preživeli mesece pod zemljom - Horor u Južnoj Africi

Rudari zarobljeni u jednom ilegalnom rudniku zlata u Južnoj Africi pribegli su kanibalizmu kako bi preživeli nakon što su vlasti prekinule snabdevanje hranom kako bi ih naterale da izađu.

Ukupno 324 rudara su prošle nedelje spasena iz starog rudnika "Buffelsfontein Gold Mine", koji se nalazi oko 150 kilometara od Johanesburga, čime je okončana višemesečna pat pozicija između ilegalnih rudara i policije, preneo je Dailymail.

Međutim, 78 njih je preminulo jer su mesecima bili zaključani na dubini od skoro dva kilometra pod zemljom bez hrane i sa vrlo malo vode.

Dva izgladnela preživela rudara, trenutno puštena uz kauciju, suočena sa optužbama za nezakonito rudarenje i posedovanje zlata, ispričali su za britanski Telegraf detalje o tome do kojih su granica išli kako bi se održali u životu.

"Sekli su delove nogu, ruku i rebara preminulih da bi preživeli. Odlučili su da je to jedina preostala opcija za opstanak", naveli su oni.

