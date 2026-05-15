Drastičan porast broja respiratornih infekcija: Oglasio se 'Batut' o epidemiloškoj situaciji u Srbiji

Značaj prevencije aktuelnih respiratornih virusnih infekcija Najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" o epidemiološkoj situaciji u zemlji, pokazuje da i u toku prethodne 19. izveštajne nedelje od 4. do 10. maja nije bilo laboratorijski potvrđenih slučajeva virusa gripa.

U toku te sedmice, jedino su akutne respiratorne infekcije zabeležeile porast u odnosu na prethodnu nedelju.

Zabeleženo je 10.237 slučajeva akutnih respiratornih infekcija, što je za 1.262 više u odnosu na prethodnu nedelju, kada je bilo 8.975.

Malo više od 4000 oboljenja slična gripu

Istovremeno je dijagnostikovano ukupno 4031 slučaj oboljenja sličnih gripu, što je za 9,53 odsto niže u u odnosu na prethodnu nedelju.

- Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da je u Republici Srbiji geografska raširenost na osnovnom nivou, klinička aktivnost gripa je ispod epidemijskog praga, a trend incidencije je stabilan - navodi se u Izveštaju "Batuta".

I u ovoj izveštajnoj nedelji se najviše obolelih registruje kod dece u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine, i od 5 do 14 godina.

Podsetimo, u toku prethodne, 18. izveštajne nedelje, za period od od 27. aprila do 3. maja 2026. godine, posle malo više od 6 meseci, prvi put u toku prošle nedelje u našoj zemlji nije laboratorijski prijavljen nijedan slučaj gripa.

Grip je u Srbiji, kao i u drugim delovima Evrope, 2025. godine krenuo ranije. Prvi slučajevi u ovoj sezoni otkriveni su 23. oktobra, kada je potvrđen kod četiri pacijenta u četiri kraja Srbije.

Grip je potvrđen u Beogradu, u Sremskom, Zlatiborskom i u Južnobanatskom okrugu.

Kod svih je potvrđen virus gripa tip A, a dvoje obolelih su ga doneli sa putovanja.

Osim što je krenuo raniji, grip je ove godine bio nešto zarazniji, za šta je zaslužan izmenjeni tip virusa gripa A(H3N2), nazvan super grip, koji je u junu pretrpeo 7 mutacija.

S obzirom na to da je vakcina protiv gripa pravljena u aprilu, a da je do izmena došlo kasnije, ovaj virus je našao način da zaobiđe stečeni imunitet, zbog čega i ima u svetu mnogo hospitalizacija.

Autor: S.M.