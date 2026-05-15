Neočekivani efekat vakcine protiv gripa: Veća doza smanjuje rizik od Alchajmerove bolesti

Naučnici su primetili zanimljivu povezanost između vakcine protiv gripa i mozga koja je bila izraženija kod žena.

Vakcina protiv gripa možda ne štiti samo od infekcije. Starije osobe koje su primile vakcinu sa većom dozom antigena imale su nešto manji rizik od razvojaAlchajmerove bolesti u narednim godinama u poređenju sa onima koje su primile standardnu vakcinu, pokazuje istraživanje objavljeno aprila ove godine u časopisu Američke akademije za neurologiju Neurology.

Istraživači su analizirali podatke američkih osiguravajućih kuća za više od 164.000 osoba starijih od 65 godina, među kojima je bilo 56 odsto žena. Gotovo 121.000 ispitanika primilo je vakcinu protiv gripa sa visokom dozom antigena, dok je oko 44.000 dobilo standardnu vakcinu. Učesnici su praćeni do tri godine nakon vakcinacije, a naučnici su procenjivali koliko je njih razvilo Alchajmerovu bolest na osnovu dijagnostičkih šifara i propisanih lekova za ovu bolest.

Pokazalo se da je vakcina sa većom dozom povezana sa nešto manjim rizikom od razvoja Alchajmerove bolesti tokom nekoliko godina nakon vakcinacije. Prema procenama istraživača, jedan slučaj bolesti mogao bi da bude sprečen na svakih 185 vakcinisanih osoba. Efekat je bio izraženiji kod žena.

Autori naglašavaju da je reč o opservacionoj studiji, što znači da ne može sa sigurnošću da dokaže da vakcina sa većom dozom sprečava razvoj najčešćeg oblika demencije, već samo da postoji povezanost između ova dva faktora. Takođe ističu da je period praćenja od tri godine relativno kratak za procenu razvoja kognitivnog propadanja.

Autor: S.M.