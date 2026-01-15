AKTUELNO

Region

PRVA ŽRTVA GRIPA U MAKEDONIJI OVE GODINE! Dva pacijenta u kritičnom stanju

Izvor: Pinkrs/Beta, Foto: Pixabay.com ||

Na Klinici za infektivne bolesti u Skoplju od gripa je umrla jedna 75-godišnja žena, izjavio je direktor te klinike Fadil Cana.On je rekao da je kod te žene koja je imala i druge bolesti, laboratorijski bila potvrđena influenca A.

Cana je dodao da su zbog gripa dva pacijenta u kritičnom stanju i na respiratoru, a da je nekoliko na kiseoniku.

U Klinici za infektivne bolesti je 25 obolelih od gripa i da je većina starija.

"Hospitalizovani su jer je tokom pregleda utvrđeno da imaju komplikacije od virusa gripa, pre svega respiratorne", rekao je Cana, preneli su skopski mediji.

Autor: S.M.

