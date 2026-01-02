Nove stravične vesti iz Švajcarske: 80 do 100 povređenih u požaru je u kritičnom stanju

Lečenje povređenih u novogodišnjoj noći u Švajcarskoj moglo bi da potraje mesecima, izjavio je direktor bolnice u Sionu Erik Bonven, dok je regionalni sekretar za zdravstvo i bezbednost Stefan Ganzer rekao da je veliki broj povređenih - 80 ili 100 od 115, u kritičnom stanju.

Ganzer je rekao i da neke od povređenih ne mogu da identifikuju jer nisu imali ličnu kartu ili zato što je ona izgubljena u požaru.

"Mislim da je veliki broj povređenih, možda između 80 i 100, u stanju opasnom po život", rekao je Ganzer.

Bonven, sa druge strane ističe da mladost pacijenata daje nadu da će se brže oporaviti, prenosi AP.

Prema njegovim rečima, plan za vanredne situacije odmah je aktiviran kada su pacijenti sa teškim opekotinama počeli da pristižu u novogodišnjoj noći.

"Navikli smo na traume i nesreće na skijanju, ali ovo su bile veoma teške povrede", istakao je Bonven za televizijsku stanicu Svis Romand.

Kada se veliki deo površine kože opeče, telo više nema nikakvu zaštitu, objasnio je Bonven.

"Kao rezultat povreda, telo veoma brzo upada u metabolički stres. Mnogi pacijenti će verovatno morati da se leče na intenzivnoj nezi nekoliko meseci", naveo je direktor bolnice u Sionu koja se nalazi oko 25 kilometara od Kran Montane.

Bolnica, udaljena oko 10 kilometara od skijališta, brzo je popunila kapacitet, a sve hirurške sale su radile.

Medicinsko osoblje, uključujući i one koji nisu bili dežurni, hitno je zbrinjavalo povređene.

"Situacija je vrlo teška jer opekotine nisu uvek odmah vidljive, a pacijenti su u šoku. Svaki minut je važan" istakao je Bonven.

Prema njegovim rečima, povrede su varirale, ne samo na koži već i na disajnim putevima.

"Došlo je do udisanja dima i toplote, što je kod nekih verovatno izazvalo i unutrašnje opekotine. To je zaista katastrofalna situacija, kao što možete da zamislite", dodao je on.

U nesreći koja se dogodila u popularnom baru u Kran Montani u Švajcarskoj 1. januara oko 1.30, poginulo je najmanje 47 osoba, dok je povređeno 115, a među gostima je bilo i dosta tinejdžera.

Autor: Marija Radić