NIŽU SE CRNE VESTI IZ ŠVAJCARSKE! Tinejdžeri izgoreli živi, jedan Srbin nestao, drugi završio u bolnici

Identifikovana je prva žrtva požara u baru u Švajcarskoj. U pitanju je tinejdžer Emanuel Galepini (16), italijanski golfer. Najmanje 47 ljudi je poginulo u požaru koji je buknuo u novogodišnjoj noći, dok je oko 100 njih ranjeno. Istraga o uzroku tragedije je već pokrenuta, dok očajne porodice traže svoje najmilije.

Požar je u novogodišnjoj noći odjednom buknuo u baru u popularnom skijalištu u Švajcarskoj.

Srbin povređen u požaru

Srbin je povređen u požaru u baru u Švajcarskoj, izgorele su mu obe šake.

- M. J. je bio u baru na skijalištu tokom novogodišnje noći, ali ga je bukvalno spasilo to što je izašao na terasu kluba. Naime, hteo je da zapali cigaretu i izašao je napolje. Bio je na terasi kada je unutra izbio požar. Usledio je stampedo - kaže jedan od poznanika porodice M. J. i dodaje:

- Vatra ga je zahvatila, odnosno izgorele su mu obe šake! Opekotine ima po rukama, ali hvala Bogu nije životno ugrožen. Spasilo ga je bukvalno to što je izašao napolje. Neverovatna sudbina. Hvala Bogu što je uspeo u onoj gužvi i haosu da se izvuče živ.

Među stradalima državljani Italije, Francuske, Poljske, Australije

Jedan Italijan je poginuo, a petoro njih se vode kao nestali nakon požara u skijalištu Kran-Montana u Švajcarskoj, dok je francusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je devet državljana Francuske povređeno u požaru, a da se osam još vode kao nestali.

Nakon požara, 13 Italijana je hospitalizovano, prenela je Ansa. Žrtve požara su takođe iz Poljske i Australije, preneo je Skaj njuz.

Ljudi odaju poštu žrtvama požara u Krans-Montani

Nakon što je Švajcarska zatražila pomoć EU preko mehanizma za civilnu zaštitu, zbog strašne tragedije i velikog broja stradalih i povređenih u požaru u turističkom centru Kran-Montana, Hrvatska je ponudila pomoć u zbrinjavanju povređenih.

Pomoćnik direktora Civilne zaštite Davor Spevec objasnio je za Dnevnik hrvatske Nove TV kako se stvari odvijaju.

- Švajcarska je zatražila pomoć u zbrinjavanju oko 100 povređenih osoba. Hrvatska vlada je ponudila pomoć u zbrinjavanju 10 pacijenata. Sada čekamo odluku Švajcarske, odnosno hoće li prihvatiti pomoć ili ne, a onda se ide u organizaciju prevoza i ostalog - naveo je Spevec.

Rođaka nestalog Stefana se oglasila

Oglasila se rođaka Stefana Ivanovića koji je nestao u Švajcarskoj i otkrila da porodica ima jednu želju.

- Nemamo nikakvu informaciju o Stefanu od te noći. Švajcarska je dovoljno jaka i uređena zemlja i verujemo da će se uskoro pojaviti neka informacija o Stefanu. Vidim da se svuda piše da je u lokalu bilo oko 100 osoba. Ono što je rečeno nama, ovde u Švajcarskoj, jeste da je u baru bilo mnogo više od 100 ljudi. Ovdašnjim vlastima je prioritet ovaj slučaj i svi su angažovani na njemu - ispričala je za "Blic" rođaka nestalog Stefana.

Ona je istakla i da se u domaćim i stranim medijima samo spekuliše o brojkama, koje su prema njihovim informacijama mnogo veće.

- Broj nestalih lica iz minuta u minut raste. Porodice i danas prijavljuju nestanak članova u novogodišnjoj noći, za koje sumnjaju da su bili u baru koji je izgoreo. Nažalost, sigurna sam da je broj žrtava mnogo veći nego što se spekuliše. Mi se nadamo da je Stefan živ, ljudi ga traže po skijalištu i verujemo da ćemo dobiti vest da su ga pronašli živog. I njegov brat je u potrazi na skijalištu - otkrila je rođaka Stefana Ivanovića.

Ova slika pokazuje kako je izbio požar?

Isplivala je i slika koja navodno pokazuje kako je počeo pakao u Švajcarskoj.

Dva svedoka navela su da je jedan barmen nosio koleginicu na ramenima dok je ona držala bocu šampanjca sa upaljenom prskalicom ili bakljom, blizu drvenog plafona iznad šanka.

Na društvenim mrežama pojavila se nepotvrđena fotografija na kojoj se vidi beli plamen koji izlazi iz velike boce šampanjca. Pojedini su spekulisali i da je do požara došlo upravo u tom trenutku.

Švajcarska proglasila petodnevnu žalost, građani odaju poštuŠvajcarska je proglasila petodnevnu žalost dok građani odaju poštu stradalima, a istraga i identifikacija žrtava se nastavljaju.

Kako prenosi švajcarski portal 20mintes, u tom periodu zastave na zgradama institucija u toj zemlji biće spuštene na pola koplja.

Ljudi odaju požtu žrtvama požara u Krans-Montani

U hladnoj noći u Kran-Montani, sinoć su se stotine osoba okupile u tišini polažući sveće i cveće ispred bara "Konstelasion" u znak sećanja na žrtve stravičnog požara, prenosi švajcarski list "Temp".

Ministarstvo spoljnih poslova Italije: 47 osoba poginulo u požaru

Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je za Skaj njuz da je 47 osoba poginulo u požaru u Kran-Montani u Švajcarskoj, a da pet žrtava još nije identifikovano.

Ljudi odaju požtu žrtvama požara u Krans-MontaniMinistarstvo je navelo da je 10 Italijana prebačeno u bolnicu nakon požara, dok se pet ili šest osoba još vode kao nestale.

Povređeni u teškom stanju

Najmanje 80 od 115 povređenih je u kritičnom stanju.

Identifikovana prva žrtva požara

Madog golfera Emanuela Galepinija imenovala je Italijanska golf federacija, koja je saopštila da žali zbog smrti "mladog sportiste koji je otelotvorivao strast i autentične vrednosti".

Mladi sportista iz Italije stradao u baru smrti u Švajcarskoj- U ovom trenutku velike tuge, naše misli su uz njegovu porodicu i sve one koji su ga voleli - saopštili su.

Potraga za nestalima

Kao odgovor na katastrofalni požar u Kran Montani, kreiran je Instagram profil "Crans Montana Avis de Recherche". Ovaj privremeni nalog služi u svrhu pronalaženja nestalih, a pokrenule su ga porodice.

Srbin Stefan Ivanović bio u baru smrti

I Srbin Stefan Ivanović (31) nestao je nakon požara u baru u Švajcarskoj.

On je radio kao obezbeđenje u objektu i ima dvojno državljanstvo.

