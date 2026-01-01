Detalji horora u Švajcarskoj: Ovo je trenutak izbijanja požara, madi slavili doček uz muziku, a onda je buknula vatra (VIDEO)

Nekoliko desetina ljudi je poginulo a stotinak njih je povređeno u požaru koji se tokom proslave dočeka nove godine dogodila u baru u skijalištu Kran Montana u Švajcarskoj, a koji je potom izazvao i eksploiju, saopštila je danas policija švajcarskog kantona Vale.

Italijansko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da informacije švajcarske policije ukazuju na to da je u eksploziji u švajcarskom baru poginulo oko 40 ljudi.

Stižu nove informacije o povređenima u stravičnom požaru. U bolnicu u Lozani prebačeno je 22 pacijenata, a najmlađi ima svega 16 godina.

Na snimku koji je objavljen na društvenim mrežama snimljen je trenutak kada je u baru izbio požar.

U trenutku kada je vatra zahvatila plafon ljudi su u panici počeli da beže, a požar se za kratko vreme brzo proširio.



Telegraf nije mogao da nezavisno proveri verodostojnost snimka.

Komandant kantonalne policije Valea Frederik Žisler je rekao da je "oko 100" ljudi povređeno nakon požara koji je izbio u baru "Konstelasion" u Švajcarskoj, od kojih je većina "teško povređena", prenosi Skaj njuz.

On je kazao da je "nekoliko desetina" ljudi poginulo, ne navodeći konkretne brojke.

Žisler je kazao da je dim prvi put primećen iz bara oko 1.30 sati po lokalnom vremenu, kada je pozvana hitna i vatrogasna služba.

🇨🇭🔥🎉 EN IMAGES - Une vidéo montre le tout début de l’incendie au bar « Le Constellation » à Crans-Montana (VS), au moment où le plafond s’enflamme. 20 Minuten) pic.twitter.com/ZfcoZt73WL — SuisseAlert (@SuisseAlert) 01. јануар 2026.

Švajcarske vlasti su navele da se incident smatra požarom, a ne terorističkim napadom, kao i da među žrtvama ima i stranih državljana.

Raniji izveštaji švajcarskog lista "Blik" sugerišu da su požar možda izazvala pirotehnička sredstva tokom koncerta.

Lekar švajcarske službe hitne pomoći i spasavanja rekao je za švajcarsku nacionalnu televiziju RTS da su bolnice u tom luksuznom skijalištu, u švajcarskom regionu Vale, "preopterećene žrtvama sa opekotinama". Švajcarski mediji su preneli da je više od 100 ljudi bilo u baru, u trenutku kada se dogodila eksplozija.

