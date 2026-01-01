DETALJI PAKLA U EKSKLUZIVNOM SKIJALIŠTU! Ima mrtvih, desetine povređenih u stravičnoj eksploziji tokom proslave: Strašni snimci sa MESTA UŽASA (FOTO+VIDEO)

Nekoliko ljudi je poginulo, a više je povređeno posle eksplozije u baru u švajcarskom skijalištu Kran-Montana.

Nezvanično, strahuje se da je više od deset osoba izgubilo život.

Eksplozija se dogodila u 01.30 sati po lokalnom vremenu u baru Konstelejšn.

An explosion followed by a fire ripped through a bar in the Swiss resort town of Crans-Montana, killing several people and leaving others critically injured, police said.



Is it a random explosion or planned arson ? pic.twitter.com/wjqP9WyBXI — Dennis jacob (@12431djm) 01. јануар 2026.

Sumnja se da je do požara došlo usled upotrebe pirotehnike tokom nastupa, ali ova informacija nije zvanično potvrđena.

U trenutku eksplozije u baru je bilo više od 100 gostiju.

Na lice mesta poslate su brojne ekipe Hitne pomoći, kao i spasilački helikopteri.

Prema prvim informacijama, u požaru je povređeno više desetina gostiju, od kojih mnogi imaju teške opekotine.

Update-



Several people have been killed and others injured when an #explosion ripped through a bar in the luxury Alpine ski resort town of Crans #Montana, Swiss police say.



It is being said that the #fire broke out during the New Year's #fireworks.#Switzerland #Breaking pic.twitter.com/Iq6LEbrir8 — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) 01. јануар 2026.

Švajcarski novinski list Blik je preneo da je požar možda izazvao vatromet tokom koncerta, dok je policija saopštila da je uzrok požara za sada nepoznat. Kran-Montana je luksuzno skijalište u švajcarskom regionu Vale, koje je popularno među turistima.

Autor: Iva Besarabić