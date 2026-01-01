AKTUELNO

Svet

IMA MRTVIH! Velika eksplozija u ekskluzivnom zimovalištu na dočeku Nove godine

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Cyril Zingaro/Keystone via AP ||

Nekoliko ljudi je poginulo, a više je povređeno nakon eksplozije u baru u švajcarskom skijalištu Kran-Montana, saopštila je policija.

Eksplozija se dogodila u 01.30 sati po lokalnom vremenu u baru Konstelejšn, saopštila je policija za BBC.

Neprovereni snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju požar u baru gde se održavala proslava Nove godine.

Policija je saopštila da je uspostavljena telefonska linija za pomoć porodicama pogođenih.

Kran-Montana je luksuzni skijalište koji se nalazi u srcu Švajcarskih Alpa, otprilike dva sata od švajcarske prestonice Berna.

Autor: Iva Besarabić

