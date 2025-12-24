POŽAR PROGUTAO DOM ZA STARE: Ima mrtvih, spasioci izašli u poslednjem trenutku - 15 sekundi kasnije odjeknula je EKSPLOZIJA

Dve eksplozije i požar, očigledno izazvani curenjem gasa, zahvatili su dom za stare u Bristolu u Pensilvaniji, usmrtivši najmanje dve osobe, dok je 20 ljudi povređeno.

Hitni dispečerski centar okruga Baks primio je dojavu juče posle 14 sati po lokalnom vremenu o eksploziji sa povređenima u domu za stare i nemoćne Silver Lake u Bristolu, mestu udaljenom oko 33 kilometra od Filadelfije.

Tamošnji vatrogasni komandir Kevin Dipolito izjavio je ranije da se pet osoba vodi kao nestalo i da nepoznat broj preživelih. Ranjeni su prevezeni u pet lokalnih bolnica, a zvaničnici navode da su posle dosta sati potrage svi pronađeni.

A thunderous explosion at a nursing home just outside Philadelphia collapsed part of the building and left people injured and trapped inside, authorities said. pic.twitter.com/mUjZI9QN2y — The Associated Press (@AP) 23. децембар 2025.

Rekao je da su brojni pacijenti i osoblje izvučeni iz ruševina, blokiranih stepeništa i zaglavljenih liftova, kao i da su vatrogasci ušli u zonu urušenog podruma i izvukli još najmanje dve osobe na sigurno pre nego što su se povukli zbog isparenja gasa.

- Izvukli smo sve koje smo mogli da pronađemo i vidimo, i izašli smo iz zgrade. U roku od otprilike 15 do 30 sekundi nakon što smo izašli, znajući da se oko nas oseća jak miris prirodnog gasa, dogodila se još jedna eksplozija i požar - rekao je Dipolito.

Pet sati nakon incidenta, izjavio je da je doneta teška oprema kako bi pomogla u uklanjanju većih komada ruševina, prenosi "Index".

Tačan broj pacijenata i osoblja koji su bili u zgradi u trenutku incidenta trenutno nije poznat, ali se zna da ustanova ima dozvolu za do 174 kreveta.

Guverner Pensilvanije Džoš Šapiro pohvalio je rad vatrogasaca i drugih službi za hitne intervencije koje su brzo reagovale, ističući da su spasioci rizikovali svoje živote kako bi evakuisali stanovnike doma.

Novi vlasnici preuzeli su objekat početkom decembra, a državni odsek zdravlja je 10. decembra posetio dom i odobrio plan za nadogradnju.

Za ponovni sastanak porodica i evakuisanih postavljeno je mesto u srednjoj školi Truman u Levitaunu.

Autor: Iva Besarabić