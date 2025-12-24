AKTUELNO

Svet

POŽAR PROGUTAO DOM ZA STARE: Ima mrtvih, spasioci izašli u poslednjem trenutku - 15 sekundi kasnije odjeknula je EKSPLOZIJA

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Chan Long Hei ||

Dve eksplozije i požar, očigledno izazvani curenjem gasa, zahvatili su dom za stare u Bristolu u Pensilvaniji, usmrtivši najmanje dve osobe, dok je 20 ljudi povređeno.

Hitni dispečerski centar okruga Baks primio je dojavu juče posle 14 sati po lokalnom vremenu o eksploziji sa povređenima u domu za stare i nemoćne Silver Lake u Bristolu, mestu udaljenom oko 33 kilometra od Filadelfije.

Tamošnji vatrogasni komandir Kevin Dipolito izjavio je ranije da se pet osoba vodi kao nestalo i da nepoznat broj preživelih. Ranjeni su prevezeni u pet lokalnih bolnica, a zvaničnici navode da su posle dosta sati potrage svi pronađeni.

Rekao je da su brojni pacijenti i osoblje izvučeni iz ruševina, blokiranih stepeništa i zaglavljenih liftova, kao i da su vatrogasci ušli u zonu urušenog podruma i izvukli još najmanje dve osobe na sigurno pre nego što su se povukli zbog isparenja gasa.

- Izvukli smo sve koje smo mogli da pronađemo i vidimo, i izašli smo iz zgrade. U roku od otprilike 15 do 30 sekundi nakon što smo izašli, znajući da se oko nas oseća jak miris prirodnog gasa, dogodila se još jedna eksplozija i požar - rekao je Dipolito.

Pet sati nakon incidenta, izjavio je da je doneta teška oprema kako bi pomogla u uklanjanju većih komada ruševina, prenosi "Index".

Tačan broj pacijenata i osoblja koji su bili u zgradi u trenutku incidenta trenutno nije poznat, ali se zna da ustanova ima dozvolu za do 174 kreveta.

Guverner Pensilvanije Džoš Šapiro pohvalio je rad vatrogasaca i drugih službi za hitne intervencije koje su brzo reagovale, ističući da su spasioci rizikovali svoje živote kako bi evakuisali stanovnike doma.

Novi vlasnici preuzeli su objekat početkom decembra, a državni odsek zdravlja je 10. decembra posetio dom i odobrio plan za nadogradnju.

Za ponovni sastanak porodica i evakuisanih postavljeno je mesto u srednjoj školi Truman u Levitaunu.

Autor: Iva Besarabić

#Dom penzionera

#Hitna pomoć

#Požar

#Vatrogasci

#pensilvanija

POVEZANE VESTI

Svet

STRAVIČNA EKSPLOZIJA U ALBANIJI, IMA MRTVIH - Narodni poslanik među povređenima, objavljen ZASTRAŠUJUĆI SNIMAK (VIDEO)

Svet

Poginulo najmanje 15 ljudi! Požar guta zgradu u Kini: Na desetine povređenih (VIDEO)

Svet

Pucnjava u školi u Mineapolisu: Ima mrtvih i povređenih (VIDEO)

Hronika

DRAMA U KIKINDI: Eksplozija u kući izazvala požar - Ima POVREĐENIH

Hronika

Užas u Zaječaru: Jedna osoba stradala u požaru u domu za stare, ima i povređenih

Svet

DVOJE MRTVIH, SEDMORO RANJENO: Pucnjava nakon svađe u baru