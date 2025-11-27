Užas u Zaječaru: Jedna osoba stradala u požaru u domu za stare, ima i povređenih

Jedno lice smrtno je stradalo u dok su dve osobe povređene u požaru koji je juče oko 17 sati izbio u Šavničkoj ulici broj 10 u Zaječaru. Prema nezvaničnim informacijama, požar je izbio u objektu pružane usluge čuvanja starih, ali bez dozvole za rad.

Po rečima vatrogasaca, požar je izbio u podrumu kod kotla za loženje.

I verovatno bi ovo ostalo zabeleženo kao vest iz crne hronike da se, prema nekim navodima, u toj kući već duže vreme ne pružaju usluge čuvanja i nege starijih i bolesnih lica, ali bez zvanične dozvole za rad, piše lokalni portal Zamedia.

Oglasio se Centar za socijalni rad

Tim povodom oglasio se Centar za socijalni rad u Zaječaru, a saopštenje prenosimo u celosti.

"Centar za socijalni rad u Zaječaru obaveštava javnost da je upoznat sa navedenim slučajem, kao i da preminulo lice nije bilo korisnik Centra. Lica koja su posredstvom ovog Centra bila na porodičnom smeštaju koji se nalazio u ovom objektu su u dobrom stanju, bez ikakvih povreda, preuzeta su od strane Centra i zbrinuta u drugom porodičnom smeštaju, u drugoj hraniteljskoj porodici za odrasla i stara lica. Navedeni objekat se nalazi u privatnom vlasništvu, isti ne predstavlja ustanovu socijalne zaštite i istim objektom ne rukovodi Centar za scojalni rad u Zaječaru", stoji u saopštenju.

PU Zaječar radi na prikupljanju svih potrebnih dokaza i informacija nakon čega će biti obaveštena javnost, saopštili su iz PU Zaječar.

Autor: S.M.