VRISCI ODZVANJAJU POZNATIM ZIMOVALIŠTEM! Prvi SNIMCI nakon jezive eksploziji na dočeku Nove godine - POGINULO nekoliko ljudi (VIDEO)

Nekoliko ljudi je poginulo, a više je povređeno nakon eksplozije u baru u švajcarskom skijalištu Kran-Montana, saopštila je policija.

Dok izrok eksplozije još nije zvanično saopšten, ljudi po društvenim mrežama pišu da je do eksplozije došlo u momentu kada je ispaljen vatromet.

U jednoj objavi na tviteru vide se muzičari na bini, vatromet, baklja u publici i srećni posetioci koji skaču uz muziku, dok se na drugom video vidi požar i čuju se vrisci.

Kako može da se vidi na fotografijama i snimcima sa društvenih mreža, na teren su izašli vatrogascim, policija, ali i veliki broj saniteta Hitne pomoći.

Eksplozija se dogodila u 01.30 sati po lokalnom vremenu u baru Konstelejšn, saopštila je policija za BBC.

Neprovereni snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju požar u baru gde se održavala proslava Nove godine.

Policija je saopštila da je uspostavljena telefonska linija za pomoć porodicama pogođenih. Kran-Montana je luksuzni skijalište koji se nalazi u srcu Švajcarskih Alpa, otprilike dva sata od švajcarske prestonice Berna.

Kran-Montana je luksuzno skijalište u švajcarskom regionu Vale, koje je popularno među britanskim turistima. Grad ima 137 kilometara staza. Krajem januara, odmaralište bi trebalo da bude domaćin prestižnog takmičenja u brzom skijanju - FIS Svetskog kupa.

