DRASTIČNO PORASTAO BROJ MRTVIH, PROGLAŠENO VANREDNO STANJE! Horor prizori iz skijališta u Švajcarskoj: Ima MNOGO ŽRTAVA i 100 povređenih u paklenoj novogodišnjoj noći (FOTO+VIDEO)

Najmanje 10 ljudi je poginulo u eksploziji u baru u ekskluzivnom švajcarskom skijalištu Kran-Montana.

Prema informacijama koje još nisu proverene, stradalo je na desetine ljudi, dok ima i mnogo povređenih. Zasad se sumnja da je pirotehnika izazvala požar i eksploziju, a istraga je u toku.

Eksplozija se dogodila u 01.30 sati po lokalnom vremenu u baru Konstelejšn, saopštila je policija. Prema prvim informacijama, u baru se nalazilo preko 100 gostiju.

Snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju požar u baru gde se održavala proslava Nove godine.

#Switzerland | Several people were killed and others injured after an explosion rocked a bar in the luxurious alpine ski resort of Crans-Montana, Swiss police said.



A spokesperson for the cantonal police said that the explosion was of unknown origin but confirmed multiple… pic.twitter.com/vzDcSNaasS — Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) 01. јануар 2026.

Policija: Nekoliko desetina mrtvih, 100 povređenih, proglašeno vanredno stanje

Švajcarska policija je potvrdila da je u eksploziji poginulo "nekoliko desetina" ljudi, a da je oko 100 njih povređeno.

Lokalne vlasti su odlučile da proglase vanredno stanje od 9 sati 1. januara, jer će u narednim danima biti neophodna mobilizacija svih resursa.

Svedoci otkrivaju potresne detalje tragedije

Stanovnici Kran-Montane jutros su u šoku, dok je šira okolina bara zatvorena i obezbeđena policijskim trakama.

- Celu noć smo slušali helikoptere. Zbog vatrometa u prvi mah nismo shvatili šta se događa. A onda smo videli dim. Strašno je, mnogo mladih posećuje ovaj bar - rekao je jedan meštanin za 24heures.ch.

Žena koja živi nekoliko desetina metara od mesta tragedije, rekla je da je slavlje bilo u toku kad je čula za požar.

- Veče je bilo u punom jeku, kao svakog 31. decembra, muzika i šampanjac su tekli u potocima, slavili smo doček Nove godine s prijateljima, kada me je u panici pozvala moja 17-godišnja ćerka, koja je izašla sa prijateljem. Rekla mi je: "Mama, užasno je, izbio je požar. Ima mrtvih" - rekla je žena.

Uvedena zabrana letenja

Akcija spasavanja i dalje traje, saopštila je kantonalna policija Valea u zvaničnom saopštenju. Područje je u potpunosti ograđeno i zatvoreno za javnost, a uvedena je i zabrana letenja iznad Krans-Montane.

Na desetine mrtvih i povređenih

Policija je saopštila da je uspostavljena telefonska linija za pomoć porodicama pogođenih.

Kran-Montana je luksuzno skijalište koji se nalazi u srcu švajcarskih Alpa, otprilike dva sata od švajcarske prestonice Berna.

U požaru je stradalo najmanje 10 ljudi, ali se sumnja da ima na desetine stradalih i povređenih.

Autor: Iva Besarabić