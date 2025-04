U velikim poplavama u glavnom gradu Konga Kinšasi poginulo je najmanje 22 ljudi, saopštile su vlasti.

Većina smrtnih slučajeva uzrokovana je urušavanjem zidova, rekao je pokrajinski ministar zdravlja Partisijen Ngongo.

Poplave su oštetile glavni put koji vodi ka aerodromu, koji će u roku od 72 sata biti ponovo otvoren za sav saobraćaj, rekao je guverner Kinšase Danijel Bumba.

In the Democratic Republic of the Congo, flooding from the overflowing N’djili River has, caused severe damage in Kinshasa, especially in Ndanu and Vallée.



Homes were submerged, roads blocked, and residents stranded. Lumumba Boulevard, a key road, was paralyzed by massive… pic.twitter.com/Z9w1j7ffWW