IDENTIFIKOVANA PRVA ŽRTVA STRAVIČNOG POŽARA U LUKSUZNOM SKIJALIŠTU: U pitanju je mladi golfer (17)

Foto: Alessandro della Valle/Keystone via AP/Alessandro Della valle

Prva žrtva stravičnog požara u Kran-Montani u Švajcarskoj identifikovana je kao 17-godišnji italijanski golfer Emanuel Galepini.

Njegovo ime objavio je Italijanski golf savez, koji je saopštio da žali zbog smrti "mladog sportiste koji je utelovljivao strast i istinske vrednosti".

"U ovom vremenu velike tuge, naše su misli s njegovom porodicom i svima koji su ga voleli", poručili su iz saveza.

Da podsetimo, najmanje 47 ljudi je poginulo, a 115 povređeno kada je oko 1.30 sati izbio požar u baru u luksuznom švajcarskom skijalištu.

Sumnja se da su požar izazvale prskalice na flašama, ali istraga će otkriti zvaničan uzrok.

Autor: Iva Besarabić

#Kran-Montana

#Požar

#Tragedija

#Vatra

#Švajcarska

