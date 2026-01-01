'POGINULO 40 LJUDI' Poznat uzrok TRAGEDIJE u elitnom švajcarskom skijalištu, rastu crne brojke (VIDEO)

Član Državnog saveta Švajcarske Stefan Ganzer je rekao da uzrok tragedije u Kran-Montani nije eksplozija već požar.

"Tragediju je izazvao požar, a ne eksplozija. Upravo je taj požar izazvao nekoliko eksplozija koje su svedoci čuli. Međutim, ove eksplozije su bile posledica požara, a ne obrnuto", pojasnio je Ganzer.

Iako su švajcarske vlasti rekla da veruju da je u požaru stradalo "nekoliko desetina" ljudi, i istakli da u ovom trenutku ne mogu dati precizniji podatak, italijansko ministarstvo spoljnih poslova je, pozivajući se na švajcarsku policiju, navelo da se veruje da je stradalo oko 40 ljudi.

Gosti bara koji su stradali u požaru zadobili su tako stravične povrede da ih nije moguće identifikovati, te će ovo biti najteži zadatak za nadležne.

Update-



Several people have been killed and others injured when an #explosion ripped through a bar in the luxury Alpine ski resort town of Crans #Montana, Swiss police say.



It is being said that the #fire broke out during the New Year's #fireworks.#Switzerland #Breaking pic.twitter.com/Iq6LEbrir8 — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) 01. јануар 2026.

Kako je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Francuske, u požaru u baru povređeno je dvoje njihovih državljana.

Oni su prebačeni u bolnicu. Njihovo stanje trenutno nije poznato.

Posle stravičnog požara u bar u luskuznom letovalištu u akciji je učestvovalo 40 ambulantnih vozila hitne pomoći, 150 spasilaca i 10 helikoptera!

U požaru je povređeno više od 100 ljudi, od kojih monogi teško. Uglavnom su svi prebačeni u bolnicu u Valeu, a odeljenje intenzivne nege je puno.

Autor: S.M.