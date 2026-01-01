U tragediji u Švajcarskoj poginulo 47 osoba, povređenih je stotinu: Porodice žrtava zovu krizni centar

Prema poslednjim podacima u tragediji u Kran-Montani je poginulo 47 osoba, dok je stotinu povređeno!

To je potvrdio italijanski šef diplomatije Antoni Tajani, prenela je agencija Ansa.

Strage di Capodanno in Svizzera, almeno 47 morti e 100 feriti. Tajani: "Una quindicina di italiani negli ospedali, 16 i dispersi" https://t.co/qH2oWpTveH pic.twitter.com/1UUAsPaSbm — Affaritaliani.it (@Affaritaliani) 01. јануар 2026.

Tajani je bilans jezive tragedije potvrdio za nacionalnu televiziju. On je saopštio da se 16 italijanskih državljana vodi kao nestalo, dok se u bolnici nalazi njih oko 15. Troje italijanskih državljana je prebačeno u bolnicu u Milanu.

"Porodice nestalih i povređenih su konaktirale kriznu jedinicu i ambasadu", rekao je Tajani.

Autor: Marija Radić