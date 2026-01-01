AKTUELNO

U tragediji u Švajcarskoj poginulo 47 osoba, povređenih je stotinu: Porodice žrtava zovu krizni centar

Foto: Alessandro della Valle/Keystone via AP/Alessandro Della valle

Prema poslednjim podacima u tragediji u Kran-Montani je poginulo 47 osoba, dok je stotinu povređeno!

To je potvrdio italijanski šef diplomatije Antoni Tajani, prenela je agencija Ansa.

Tajani je bilans jezive tragedije potvrdio za nacionalnu televiziju. On je saopštio da se 16 italijanskih državljana vodi kao nestalo, dok se u bolnici nalazi njih oko 15. Troje italijanskih državljana je prebačeno u bolnicu u Milanu.

Foto: Tanjug AP/Police Cantonale Valaisanne

"Porodice nestalih i povređenih su konaktirale kriznu jedinicu i ambasadu", rekao je Tajani.

NOVI DETALJA UŽASA U BEOGRADU! Poznato ko je mladić koji je skočio sa prozora zgrade: Policija u stanu pronašla mrtvu devojku, a zatim i OVO

