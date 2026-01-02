AKTUELNO

NOVI UZNEMIRUJUĆI SNIMAK POŽARA U LUKSUZNOM ZIMOVALIŠTU: Krici se prolamaju, ljudi KRVAVI od opekotina pokušavaju da pobegnu iz VATRENE STIHIJE (VIDEO)

Iz luksuznog švajcarskog zimovališta Kran-Montane i dalje stižu uznemirujući snimci požara tokom proslave Nove godine, kada je poginulo najmanje 47 ljudi.

Na snimku koji kruži mrežama vide se razmere katastrofe. Dok vatra besni u pozadini, očajni gosti zarobljeni su na ulazu u bar.

Nema sumnje da je u baru nastala panika kada je vatra počela velikom brzinom da guta lokal i mlade koji su slavili Novu godinu.

U sledećem kadru na snimku vidi se kako jedna osoba beži iz lokala kroz staklena vrata, koja je uspela da otvori osoba koja je bila napolju.

Upozoravamo vas da je snimak uznemirujuć!

Sve vreme na snimku se čuju vrištanje i jauci.

Da podsetimo, najmanje 47 ljudi je poginulo, a 115 povređeno kada je oko 1.30 sati izbio požar u baru u luksuznom švajcarskom skijalištu.

Sumnja se da su požar izazvale prskalice na flašama, ali istraga će otkriti zvaničan uzrok.

Autor: Iva Besarabić

