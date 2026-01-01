POGINULO VIŠE OD 40 LJUDI, POVREĐENO 115: Švajcarska proglasila petodnevnu žalost nakon požara u baru

Švajcarska je proglasila petodnevnu žalost nakon što je u požaru koji je zahvatio popularni bar u skijaškom odmaralištu Kran-Montana poginulo više od 40 ljudi, dok je 115 povređeno.

Kako prenosi švajcarski protal 20mintes, u tom periodu zastave na zgradama institucija u toj zemlji biće spuštene na pola koplja.

Predsednik Švajcarske Gi Parmelin, opisao je požar kao jedan od najtragičnijih događaja u istoriji zemlje i poručio da je Švajcarska dužna da osigura da se ovakva tragedija nikada ne ponovi, prenosi Gardijan.

Nesreća se desila tokom proslave Nove godine, a bar "Le Constellation" bio je prepun mladih ljudi, među kojima je bilo i turista iz drugih evropskih zemalja.

Prema izjavama očevidaca, požar je izbio oko 1.30 ujutro, kada su u baru lansirane boce šampanjca sa prskalicama i bakljama, što je izazvalo eksploziju koja je brzo zahvatila plafon i šire područje.

Požar se brzo proširio i zahvatio pun podrum u kojem su se nalazili mnogi mladi ljudi, među njima i tinejdžeri. Svedoci tvrde da su ljudi panično pokušavali da pobegnu, ali su se zaglavili zbog uskih stepenica.

Požar je izazvao ogromnu paniku i užasne scene, a ekipe hitne pomoći i vatrogasci stigli su na mesto tragedije u rekordnom vremenu. Zdravstveni radnici su transportovali povređene u bolnice u Sionu, Ženevi, Lozani i Cirihu. Neki preživeli su zadobili teške opekotine i povrede pluća, a šest osoba je u kritičnom stanju.

Iako uzroci požara još nisu potpuno utvrđeni, istraga je u toku.

Autor: Marija Radić