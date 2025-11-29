128 OSOBA POGINULO, VIŠE OD 200 SE VODI KAO NESTALO: Nakon nezapamćene tragedije u Hongkongu, proglašena trodnevna žalost

U Hongkongu je proglašena trodnevna žalost koja počinje danas, zbog smrtonosnog požara koji je zahvatio više stambenih zgrada u stambenom kompleksu Vang Fuk Kort u Tai Pou u kome je poginulo 128 osoba, prenosi "Saut Čajna morning post".

U požaru je povređeno 79 osoba, među kojima 12 vatrogasaca, dok se još ne zna sudbina oko 200 ljudi.

Osam stambenih blokova u kompleksu u kome je izbio požar je u renoviranju od jula 2024. godine, a zgrade su bile prekrivene bambusovim skelama i zelenom mrežom.

Gradske vlasti su saopštile da je lako zapaljivi stiropor koji se koristio u radovima na renoviranju izazvao brzo širenje požara.

Pokrenuta je krivična istraga kako bi se utvrdio uzrok požara, a do sada je uhapšeno 11 osoba - osam je uhapsila jedinica za borbu protiv korupcije (ICAC), a tri policija zbog ubistva iz nehata.

Podsetimo, Hongkong je pogodila nezapamćena tragedija 26. novembra kada se zapalio kompleks zgrada. Požar je bio toliko razoran da su vatrogasci satima pokušavali da dovedu situaciju pod kontrolu.

Autor: D.Bošković