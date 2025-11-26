AKTUELNO

Svet

Raste broj žrtava užasnog požara u Hongkongu: Stambeni kompleks u plamenu, dramatični prizori sa lica mesta

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Chan Long Hei ||

Najmanje 13 osoba je nastradalo u požaru koji je danas zahvatio stambeni kompleks u prigradskom okrugu Tai Po u Hongkongu, saopštili su zvaničnici.

Policija je saopštila da je primila više prijava o ljudima zarobljenim u najmanje pet zgrada koje su zahvaćene požarom, prenosi CNN.

Foto: Tanjug AP/Chan Long Hei

Dve povređene osobe su u kritičnom stanju, dok je treća stabilno, navedeno je u zvaničnom izveštaju, a ukupno je povređeno osmoro ljudi, preneo je AP.

Lokalni mediji su preneli da je među poginulima možda i jedan vatrogasac, ali ta informacija još nije zvanično potvrđena.

Foto: Tanjug AP/Chan Long Hei

Požar je izbio sredinom popodneva po lokalnom vremenu i brzo je podignut na četvrti stepen ozbiljnosti, drugi najviši nivo u hongkonškom sistemu klasifikacije, saopštila je vatrogasna služba.

Foto: Tanjug AP/Chan Long Hei

Požar se proširio na bambusove skele postavljene oko spoljne fasade solitera, a vatrogasci su pokušavali da obuzdaju plamen koristeći merdevine i vodu sa visine, preneo je ranije AP.

Foto: Tanjug AP/Chan Long Hei

Tai Po se nalazi u severnom delu Hong Konga, blizu granice sa Šenženom.

Foto: Tanjug AP/Chan Long Hei

Bambusove skele, iako tradicionalne i široko korišćene u Hongkongu, biće postepeno povučene sa javnih projekata iz bezbednosnih razloga, saopštila je vlada ranije ove godine.

Autor: S.M.

#Hongkong

#Požar

#Vatrogasci

#soliteri

#žrtve

POVEZANE VESTI

Region

RASTE BROJ ŽRTAVA: Najmanje devetoro mrtvih u Domu penzionera! Potresne slike iz Tuzle obilaze region (VIDEO)

Svet

GRAD ANĐELA U PLAMENU: Dramatični snimci POŽARA u Kaliforniji - Raste broj MRTVIH, više od 130.000 evakuisano, Pentagon šalje VOJSKU (FOTO+VIDEO)

Svet

Požar u hotelu punom gostiju, među poginulima i deca: Horor u Kalkuti

Svet

U TAJFUNU NA FILIPINIMA POGINULE DVE OSOBE: Poplave u centralnom delu zemlje (FOTO)

Svet

POGINULO NAJMANJE 38 OSOBA: Stravičan sudar autobusa i minibusa u Tanzaniji

Svet

Sudar voza i autobusa, poginulo osmoro ljudi: Tragedija u Rusiji