Raste broj žrtava užasnog požara u Hongkongu: Stambeni kompleks u plamenu, dramatični prizori sa lica mesta

Najmanje 13 osoba je nastradalo u požaru koji je danas zahvatio stambeni kompleks u prigradskom okrugu Tai Po u Hongkongu, saopštili su zvaničnici.

Policija je saopštila da je primila više prijava o ljudima zarobljenim u najmanje pet zgrada koje su zahvaćene požarom, prenosi CNN.

Dve povređene osobe su u kritičnom stanju, dok je treća stabilno, navedeno je u zvaničnom izveštaju, a ukupno je povređeno osmoro ljudi, preneo je AP.

Lokalni mediji su preneli da je među poginulima možda i jedan vatrogasac, ali ta informacija još nije zvanično potvrđena.

Požar je izbio sredinom popodneva po lokalnom vremenu i brzo je podignut na četvrti stepen ozbiljnosti, drugi najviši nivo u hongkonškom sistemu klasifikacije, saopštila je vatrogasna služba.

Požar se proširio na bambusove skele postavljene oko spoljne fasade solitera, a vatrogasci su pokušavali da obuzdaju plamen koristeći merdevine i vodu sa visine, preneo je ranije AP.

Tai Po se nalazi u severnom delu Hong Konga, blizu granice sa Šenženom.

Bambusove skele, iako tradicionalne i široko korišćene u Hongkongu, biće postepeno povučene sa javnih projekata iz bezbednosnih razloga, saopštila je vlada ranije ove godine.



Autor: S.M.