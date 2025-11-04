RASTE BROJ ŽRTAVA: Najmanje devetoro mrtvih u Domu penzionera! Potresne slike iz Tuzle obilaze region (VIDEO)

U požaru koji je večeras zahvatio jedan sprat zgrade Doma penzionera u Tuzli ima smrtno stradalih osoba, prve su informacije do kojih je Klix.ba došao iz ove ustanove.

Veći požar večeras je zahvatio jedan sprat zgrade Doma penzionera u Tuzli, a prema informacijama koje su potvrđene za Klix.ba iz te ustanove, nekoliko osoba je preminulo.

Iz ove ustanove nisu mogli da preciziraju koliko osoba je preminulo, zbog vanredne situacije koja je u toku. Prema nezvaničnim informacijama portala Avaz, poginulo je najmanje devet osoba.

Kako su kazali iz Uprave policije MUP-a TK, požar je u 22 sata lokalizovan.

Ranije je za Klix.ba iz UKC-a Tuzla rečeno da je pet pacijenata hospitalizirano u dve klinike, usljed trovanja ugljen monoksidom, od kojih se dve nalaze u jedinici intenzivne njege.

Prema zvaničnim informacijama, pet osoba je zbrinuto u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli.

Prema informacijama koje su zvanično potvrđene iz tuzlanskog UKC, trenutno su tri osobe zbog trovanja ugljen monoksidom smeštene u Klinici za interne bolesti.

"Dvoje je trenutno smešteno u Jedinici intenzivne nege, dok je je jedno u prijemnoj ambulanti i u toku je obrada", kazala je portparolka UKC Tuzla Ersija Aščerić-Mujedinović.

Uzrok izbijanja vatre još nije poznat.

Autor: Marija Radić