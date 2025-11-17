AKTUELNO

TAJFUNI OPUSTOŠILI FILIPINE: Poginulo 297 osoba, 115 se vodi kao nestalo

Filipinski Nacionalni savet za smanjenje rizika od katastrofa saopštio je danas da je u dva tajfuna, Kalmegi i Fung-vong koji su početkom novembra jedan za drugim pogodili tu zemlju, poginulo ukupno 297 osoba.

U saopštenju se navodi da je tajfun Kalmegi, koji je Filipine pogodio 3. novembra, usmrtio 269 osoba a da se još 113 osoba vodi kao nestalo, dok je 523 povređeno, prenosi filipinska agencija PNA.

Fung-vong, koji je dostigao nivo super tajfuna sa maksimalnim vetrovima jačine 185 kilometara na sat, odneo je živote 28 osoba a dve osobe se još vode kao nestale.

Do žrtava je došlo uprkos naređenju za masovnu evakuaciju uoči udara Fung-vonga, zbog koga je privremeno u skloništa bilo raseljeno više od 1,4 miliona ljudi.

Fung-vong, koga u Filipinima nazivaju Uvan, pogodio je Filipine 9. novembra, kada su bile obustavljene spasilačke operacije zbog žrtava koje je izazvao tajfun Kalmegi, koji je zemlju pogodio samo nekoliko dana pre udara novog super tajfuna.

