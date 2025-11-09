UŽAS NA FILIPINIMA! U tajfunu Fung-vong poginule najmanje dve osobe, več je evakuisano milion ljudi (FOTO)

Najmanje dve osobe poginule su na Filipinima u udarima super tajfuna Fung-vong u centralnim i istočnim delovima zemlje, koji su doneli obilne kiše i jake vetrove, saopštili su danas zvaničnici.

Kancelarija civilne odbrane je izvestila da se jedna osoba udavila u Katanduanu, dok su vatrogasci pronašli telo žene ispod ruševina srušene kuće u gradu Katbalogan, prenosi Rojters.

Iz područja za koja se očekuje da su na putu tajfunu već je evakuisano više od milion ljudi.

Ministar odbrane Gilberto Teodoro pozvao je stanovnike koji žive u područjima koja su na putu tajfuna da poštuju naređenja za evakuaciju, uz upozorenje da je odbijanje poštovanja naređenja opasno i nezakonito.

"Molimo ljude da se preventivno evakuišu kako ne bismo morali da sprovodimo spasavanja u poslednjem trenutku, što bi moglo da ugrozi živote policajaca, vojnika, vatrogasaca i osoblja obalske straže", rekao je Teodoro u javnom obraćanju.

Vojska je preusmerila oko 2.000 vojnika sa terenske obuke, kako bi bili na raspolaganju za pružanje humanitarne pomoći i reagovanjima vanredne situacije.



Širom zemlje otkazano više od 300 domaćih i međunarodnih letova, prema podacima filipinskog regulatora civilnog vazduhoplovstva, a prema podacima meteorološke službe Filipina, oluja je prerasla u supertajfun sa stalnim vetrovima brzine oko 185 kilometara na sat, i udarima vetra koji dostižu 230 kilometara na sat.

Udar tajfuna se već oseća u istočnom regionu Bikol, koji je prvi deo Filipina koji je direktno na udaru tajfuna a očekuje se da će oblast Luzon, koja je najnaseljeniji deo zemlje, biti pogođena do večeras, i tamo je na snazi najviši, 5. nivo upozorenja na tajfun.

Područje glavnog grada Manile je pod 3. nivoom upozorenja.

U delovima regiona koji su pod upozorenjem za dolazak glavnih udara tajfuna Fung-vong, koga na Filipinima nazivaju Uvan, već su zabeleženi nestanci struje zbog nevremena koje je počelo.

Autor: Jovana Nerić