UŽAS NA FILIPINIMA! U tajfunu Fung-vong poginule najmanje dve osobe, več je evakuisano milion ljudi (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Philippine Coast Guard via AP ||

Najmanje dve osobe poginule su na Filipinima u udarima super tajfuna Fung-vong u centralnim i istočnim delovima zemlje, koji su doneli obilne kiše i jake vetrove, saopštili su danas zvaničnici.

Kancelarija civilne odbrane je izvestila da se jedna osoba udavila u Katanduanu, dok su vatrogasci pronašli telo žene ispod ruševina srušene kuće u gradu Katbalogan, prenosi Rojters.

Foto: Tanjug AP/Philippine Coast Guard via AP

Iz područja za koja se očekuje da su na putu tajfunu već je evakuisano više od milion ljudi.

Foto: Tanjug AP/Philippine Coast Guard via AP

Ministar odbrane Gilberto Teodoro pozvao je stanovnike koji žive u područjima koja su na putu tajfuna da poštuju naređenja za evakuaciju, uz upozorenje da je odbijanje poštovanja naređenja opasno i nezakonito.

"Molimo ljude da se preventivno evakuišu kako ne bismo morali da sprovodimo spasavanja u poslednjem trenutku, što bi moglo da ugrozi živote policajaca, vojnika, vatrogasaca i osoblja obalske straže", rekao je Teodoro u javnom obraćanju.

Foto: Tanjug AP/Philippine Coast Guard via AP

Vojska je preusmerila oko 2.000 vojnika sa terenske obuke, kako bi bili na raspolaganju za pružanje humanitarne pomoći i reagovanjima vanredne situacije.

Širom zemlje otkazano više od 300 domaćih i međunarodnih letova, prema podacima filipinskog regulatora civilnog vazduhoplovstva, a prema podacima meteorološke službe Filipina, oluja je prerasla u supertajfun sa stalnim vetrovima brzine oko 185 kilometara na sat, i udarima vetra koji dostižu 230 kilometara na sat.

Foto: Tanjug AP/Philippine Coast Guard via AP

Udar tajfuna se već oseća u istočnom regionu Bikol, koji je prvi deo Filipina koji je direktno na udaru tajfuna a očekuje se da će oblast Luzon, koja je najnaseljeniji deo zemlje, biti pogođena do večeras, i tamo je na snazi najviši, 5. nivo upozorenja na tajfun.

Područje glavnog grada Manile je pod 3. nivoom upozorenja.

U delovima regiona koji su pod upozorenjem za dolazak glavnih udara tajfuna Fung-vong, koga na Filipinima nazivaju Uvan, već su zabeleženi nestanci struje zbog nevremena koje je počelo.

Autor: Jovana Nerić

#Evakuacija

#Filipini

#Poginuli

#Tajfun

