JEZIVI DETALJI POŽARA U HONGKONGU: Temperatura rasla do 500 stepeni - Broj žrtava porastao na 128

Broj žrtava u stravičnom požaru, koji je progutao više solitera u Hongkongu, porastao je na 128.

Vlasti su saopštile da su tela još najmanje 16 žrtava i dalje unutar izgorelih objekata, te da 89 žrtava još nije ni identifikovano.

Kako su istakli, povređeno je 79 ljudi.

Zvaničnici navode da je požar izbio na donjem nivou, a zatim se proširio na više spratove. Dodaju da uzrok još nije utvrđen, ali da je istraga u toku.

U svom vrhuncu, temperatura požara dostizala je 500 stepeni Celzijusa, navode oni, ističući da se zbog toga vatra na nekim mestima ponovo razbuktala nakon što je bila ugašena. Potvrđuju da su svi požari ugašeni oko 10.18 po lokalnom vremenu.

Podsetimo, požar je izbio u sredu u stambenom kompleksu Vang Fuk u Tai Pou, a vlasti su vlasti uhapsile još dva direktora konsultantske firme "Will Power Architects", zadužene za projekat renoviranja objekta.

U pitanju je najteži požar u Hongkongu u poslednjih 70 godina.

Požar koji je izbio u sredu posle podne ubrzano se proširio na sedam od osam blokova kompleksa. Vatrogasci su do petka stavili požar pod kontrolu, ali 56 ljudi i dalje se nalazi u bolnicama, a 79 je povređeno. Primljeno je 467 prijava o nestalima, dok je za oko 200 osoba status nepoznat.

Preliminarna istraga utvrdila je da su liftovi na spratovima bili zatvoreni lako zapaljivim stiroporom, što je doprinelo brzom širenju vatre i zahvatilo je stanove kroz hodnike. Takođe, mrežasta zaštita i limovi korišćeni spolja nisu ispunjavali propise o protivpožarnoj bezbednosti.

Dan ranije uhapšena su i tri visoka službenika "Prestige Construction & Engineering", uključujući dva direktora, zbog sumnje na ubistvo iz nehata. Istražitelji navode da je firma koristila neadekvatne materijale u skelama i blokirala prozore stiroporom, što je doprinelo tragediji.

Autor: Iva Besarabić