Preminula još jedna osoba od posledica požara u Domu penzionera u Tuzli: Ukupan broj žrtava porastao na 13

Broj žrtava požara koji je izbio u Domu penzionera u Tuzli porastao je na 13.

Sinoć u 23:01 preminula je pacijentkinja koja je bila hospitalizovana na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju, potvrđeno je iz UKC Tuzla.

Trenutan broj hospitalizovanih na UKC Tuzla je 13.

Na Klinici za aneateziologiju i reanimatologiju trenutno su 3 pacijenta od kojih je 1 na respiratoru.

Na Klinici za plućne bolesti hospitalizovano je 6 pacijenata (1 policajac i 5 korisnika usluga Doma penzionera Tuzla).

Na Klinici za interne bolesti hospitalizovana su 3 pacijenta, stabilnog zdravstvenog stanja.

Na Klinici za urologiju hospitalizovan je 1 pacijent, stabilnog zdravstvenog stanja.

Autor: A.A.