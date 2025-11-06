Završen uviđaj o požaru u Domu penzionera u Tuzli: Uzrok i dalje nije saopšten

Uviđaj nakon tragičnog požara u utorak uveče na sedmom spratu Doma penzionera u Tuzli završen je, a izveštaji tužilaštva biće dostavljeni Sektoru kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Uzrok požara biće saopšten javnosti kada se analiziraju izveštaji, nalazi i mišljenja stručnih lica i istražitelja.

Epilog tragičnog požara je u ovom trenutku 12 i svi su štićenici Doma - šest žena i šest muškaraca. Dvanaesta žrtva je žena koja je preminula u Univerizitetskom kliničkom centru u Tuzli.

Svih 12 osoba je, prema dosadašnjim preliminarnim rezultatima do sada obavljenih obdukcija, stradalo usled gušenja, odnosno trovanja ugljen-monoksidom, s tim da je telo jedne od žrtava i opožareno. Rezultati obdukcije tela danas preminule žene će biti objavljeni naknadno.

Inicijali smrtno stradalih ženskih osoba su: R. K. (1947), R. Dž. (1940), M. L. (1936), S. T. (1950), H. J. (1935) i S. T. (1941). Inicijali smrtno stradalih muških osoba su: Z. B. (1958), A. I. (1944), J. L. (1944), Z. M. (1952), M. M. (1929) i A. P. (1948), saopšteno je iz Tužilaštva TK.

Inicijali danas preminule žene su S. T. (1941).

Autor: S.M.