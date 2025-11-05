Dačić uputio saučešće porodicama nastradalih u Domu penzionera u Tuzli

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uputio je saučešće porodicama nastradalih i građanima Bosne i Hercegovine povodom tragičnog požara u Domu penzionera u Tuzli.

"Sa velikom tugom sam primio vest o tragediji u Domu penzionera u Tuzli, u kojoj je stradalo više ljudi. Izražavam najiskrenije saučešće porodicama nastradalih i građanima Bosne i Hercegovine", izjavio je Dačić, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije spremno je da, ukoliko bude potrebno, pruži podršku i pomoć kolegama u Bosni i Hercegovini, iz dubokog saosećanja sa svima koji su ovom tragedijom pogođeni, poručio je ministar Dačić.

U požaru koji je sinoć zahvatio sedmi sprat Doma penzionera u Tuzli smrtno je stradalo 11 osoba, a 35 je potražilo lekarsku pomoć među kojima su zaposleni, vatrogasci, pripadnici policije, medicinski tehničari, potvrdio je jutros gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.

