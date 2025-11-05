AKTUELNO

Politika

'DUBOKO ME JE POTRESLA VEST O TRAGEDIJI' Ministar Đurić uputio saučešće porodicama stradalih u Domu penzionera u Tuzli

Izvor: Pink.rs, Foto: Kosovo online ||

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić uputio je saučešće porodicama stradalih u požaru u Domu penzionera u Tuzli i poželeo brz oporavak povređenima.

„Duboko me je potresla vest o tragediji u Domu penzionera u Tuzli. U ime građana Srbije i u svoje ime, upućujem najiskrenije saučešće porodicama tragično stradalih u požaru, a svima povređenima želim snagu i brz oporavak. Narod Srbije deli bol i saoseća sa narodom Tuzle i čitave Bosne i Hercegovine u ovim tužnim trenucima“, napisao je ministar Đurić na društvenoj mreži „X“.

U požaru koji je sinoć zahvatio sedmi sprat Doma penzionera u Tuzli smrtno je stradalo 11 osoba, a 35 je potražilo lekarsku pomoć.

Autor: D.Bošković

