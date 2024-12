'MORAMO OSTATI UJEDINJENI' Đurić: Saučešće porodicama žrtava u Magdeburgu, terorizam je globalna pretnja

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izrazio je danas saučešće porodicama žrtava napada u Magdeburgu u Nemačkoj.

"Duboko je uznemirujuće čuti za brutalni napad u Magdeburgu koji je odneo nevine živote i ostavio desetine povređenih. Iskreno saučešće izražavam porodicama žrtava i svim ljudima Nemačke u svetlu ovog besmislenog čina nasilja, zajedno sa nadama za brzi oporavak svih povređenih“, napisao je Đurić na društvenoj mreži Iks.

It is deeply distressing to learn of the brutal attack in #Magdeburg that claimed innocent lives and left dozens injured.



My heartfelt sympathies go out to the victims’ families and all the people of #Germany in light of this senseless act of violence, along with my hopes for a…