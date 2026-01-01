Ambasade Srbije u Švajcarskoj oglasila se povodom požara u Kran-Montani: Na OVE brojeve možete dobiti potrebne informacije

AKTUELNO

Ambasada Republike Srbije u Švajcarskoj obavestila je građane Republike Srbije da je, povodom tragičnog požara koji se dogodio u skijaškom centru Kran-Montana tokom novogodišnje proslave, otvorena komunikacija sa nadležnim organima Švajcarske Konfederacije radi pribavljanja relevantnih informacija.

Pozivaju se svi građani Republike Srbije koji smatraju da su oni lično, ili njihovi članovi porodice i bliži srodnici, pogođeni ovom nesrećom, bilo da je reč o eventualno povređenim, nestalim ili stradalim licim, da se bez odlaganja obrate nadležnim diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije u Švajcarskoj radi pružanja pomoći i dobijanja informacija.

Građani se mogu obratiti:

Ambasadi Republike Srbije u Bernu

Telefon: (+41) 031 / 352-63-53

Generalnom konzulatu Republike Srbije u Cirihu

Telefon: (+41) 079 40 34 525

Takođe, nadležni organi Kantona Vale (Valais) uspostavili su poseban kontakt-telefon namenjen pružanju informacija porodicama stradalih, povređenih ili nestalih lica:

Informativna linija Kantona Valais

Telefon: (+41) 0848 122 177

Broj za medije Telefon: (+41) 027 606 58 50

Email: info.presse@police.vs.ch

Ambasada Republike Srbije u Švajcarskoj ostaje u stalnom kontaktu sa švajcarskim vlastima i nastaviće da pruža svu neophodnu konzularnu pomoć građanima Republike Srbije u skladu sa svojim nadležnostima.

POGINULO VIŠE OD 40 LJUDI, POVREĐENO 115: Švajcarska proglasila petodnevnu žalost nakon požara u baru

