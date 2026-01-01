KOČANSKI UŽAS U ŠVAJCARSKOJ KRAN-MONTANI: 40 ljudi poginulo, a stotine povređeno u požaru u prepunom baru (VIDEO)

Oko 40 ljudi je poginulo, a stotine je povređeno u požaru u prepunom baru tokom novogodišnje zabave u luksuznom švajcarskom skijalištu Kran-Montana. Među poginulima je nekoliko nacionalnosti. Svedoci su rekli da su gosti u baru „Konstelašn“ bili starosti između 15 i 20 godina.

Uzrok eksplozije ostaje nejasan. Vlasti su saopštile da se čini da je u pitanju nesreća i isključile su teroristički napad.

„Trenutno ovo tretiramo kao požar i ne razmatramo mogućnost napada. Istraga je u toku“, rekla je tužiteljka Beatris Pilu na konferenciji za novinare.

Video sa mesta događaja prikazuje narandžaste plamenove kako izbijaju iz bara i salona u prizemlju. Čuli su se vriskovi, kao i glasna muzika. Viđeno je nekoliko ljudi kako padaju ispred zgrade, koja se nalazi u centru odmarališta Vale.

Dve žene su rekle francuskoj televiziji BFMTV da su bile u baru „Le Konstelašn“ kada su videle šankerku kako nosi žensku zaposlenu na ramenima. Držala je zapaljenu pirotehničku opremu u boci šampanjca koja je zapalila drveni plafon.

Plamen se brzo proširio i urušio plafon, rekli su.

Na fotografiji se vidi žena u crnoj haljini u podrumu bara, koja drži magnum šampanjca. Veliki beli plamen se vidi kako izlazi iz vrha boce.

Švajcarski mediji su objavili video koji je od tada postao viralan na društvenim mrežama, a prikazuje kako gori plafon bara. Izgleda da bi ovo mogao biti početak ovog užasnog požara.

„Nekoliko desetina ljudi je poginulo u požaru. Trenutno radimo na identifikaciji žrtava i obaveštavanju njihovih porodica. Biće potrebno neko vreme i prerano je dati tačan broj. Verovatno je da će među žrtvama biti ljudi različitih nacionalnosti. Sarađujemo sa drugim zemljama kako bismo identifikovali sve“, rekao je Frederik Gisler, komandant policije u kantonu Vale.

Vlasti su dodale da su mnoge žrtve imale „teške opekotine“.

Švajcarski mediji sugerišu da je požar možda izbio kada je pirotehnika korišćena tokom koncerta, ali je policija naglasila da je uzrok još uvek nepoznat.

Odeljenje intenzivne nege u lokalnoj bolnici je „puno“, pa su neki od povređenih pacijenata morali biti prebačeni u bolnicu u drugom kantonu radi hitne medicinske pomoći.

Zvaničnici su rekli da je eksplozija pogodila nekoliko stotina ljudi različitih nacionalnosti.

„Većina povređenih je u teškom stanju“, rekao je Matijas Rejnar, šef kantonalne vlade.

Policija je objavila da je područje „potpuno zatvoreno za javnost“ i da je „iznad Kran Montane uspostavljena zona zabrane letenja“.

Na konferenciji za novinare, zvaničnicima su postavljena pitanja o standardima protivpožarne bezbednosti u klubu Konstelašn, nakon izveštaja da su neki ljudi „zarobljeni“ u zgradi, gde je korišćena pirotehnika.

Policija je saopštila da je istraga u toku i da ne mogu da potvrde detalje, ali su ostali uvereni da nije bilo zavere za izvršenje terorističkog napada, s obzirom na prirodu požara.

Ganser, bivši vatrogasac, rekao je da je eksplozija u baru bila rezultat podmetanja požara.

„Vatra se proširila i, kako se razvijala, izazvala je veliku eksploziju“, rekao je on.

Ulis Broko, šesnaestogodišnji instruktor skijaške škole, jedan od mnogih sezonskih radnika koji dolaze u Kran-Montanu, rekao je da je nekoliko njegovih prijatelja bilo u klubu kada je izbio požar.

Rekao je da je kontaktirao neke koji su bezbedni, ali da još nije dobio odgovor od drugih za koje je znao da su bili unutra kada je izbio požar. Prijatelj njegovog prijatelja je u komi u bolnici u Zajonu.

„Ovo je potpuna tragedija. Unutra je bilo stotine ljudi“, kaže on.

Zgrada, dodaje, bila je na dva nivoa – bar na glavnom spratu i usko stepenište koje je vodilo do diskoteke u podrumu. Sumnja da su ljudi tamo mogli biti zarobljeni i onesposobljeni udisanjem dima.

Dodaje da su u baru bile dostupne nargile.

„Ljudi govore da je žar mogao da se prospe i izazove požar“, kaže Broko.

Druga devojka, koja je u poslednjem trenutku pobegla od vatre, kaže da je videla šankerku kako sedi na šankerovim ramenima, sa rukama podignutim visoko, držeći bocu šampanjca sa upaljenim pirotehničkim delom u njoj. Pirotehnika je zapalila šank, koji je brzo progutao plamen.

Autor: Pink.rs