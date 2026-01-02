Nove informacje o SRBINU NESTALOM nakon požara u klubu u Kran-Montani! Pink.rs nezvanično saznaje: Stefan je iz istog mesta kao i njegov kolega iz obezbeđenja koji je završio u bolnici

U luksuznom švajcarskom zimovalištu Kran-Montana, gde je u požaru tokom prosleve Nove godine poginulo najmanje 47 osoba, nestao je i jedan srpski državljanin

Reč je o Stefanu Ivanoviću.

Novinar Televizije Pink Mladen Mijatović kaže da njegova sudbina još nije poznata, a da je prema nezvaničnim informacijama rodom sa područja Ljiga, iz sela Jajčić.

Kako nezvanično saznajemo, veći broj ljudi iz ovog kraja je radilo u Kran-Montani.

- Uz Stefana još jedan mladić iz okoline Ljiga je radio kao obezbeđenje u tom lokalu u Kran-Monstani i ima opekotine po licu i rukama. Najvažnije je da nije životnu ugrožen, da je uspeo da izađe iz kluba i da nalazi se u bolnici - naveo je Mijatović.

Podestio da je u toku obdukcija stradalih, te naveo da se većina ljudi ugušila od dima.

- U ovakvim situacijama, panika je najevći neprijatelj. Istraga će pokazati da li je ispoštovana procedura za evakuaciju u kobnoj noći. Za sada je poznato da požar nije namerno podmetnut - rekao je Mijatović.

Autor: S.M.