Tragedija u Švajcarskoj gotovo identična onoj koja je zemlje ex-Yu zavila u crno: Snimci sve govore

Nekoliko desetina ljudi je poginulo, a najmanje 100 povređeno u požaru koji je noćas zahvatio lokal "Le Constellation" u poznatom švajcarskom zimovalištu Kran Montana. Mnoge ljude u našem regionu ova nesreća podsetila je na tragediju u diskoteci "Puls" u Kočanima, u kojoj je u martu prošle godine život izgubilo 63, uglavnom mladih ljudi.

Dve različite zemlje, dva različita sistema, ali gotovo ista noćna mora. Požar u diskoteci Puls u Kočanima i tragedija u baru u Kran Montani udaljeni kilometrima i granicama, ali ono što ih povezuje je način na koji je požar buknuo, kao i brzina kojom je vatra za kratko vreme zahvatila prvo plafon, a onda se proširila po celom lokalu.

Da postoje sličnosti između ova dva lokala, najbolje se vidi analizom snimaka, koji su nastali u trenucima kada je u njima vatra buknula i zahvatila plafon.

U Kočanima je, tokom koncerta u diskoteci Puls 16. marta prošle godine, varnica pirotehnike zapalila plafon. Vatra se munjevito proširila, a gust dim blokirao je jedini izlaz iz lokala.

Na snimcima koji kruže mrežama vidi se kako se gosti diskoteke vesele, dok su kraj bine aktivirane prskalice. U jednom trenutku prskalice udaraju do plafona i snimljen je trenutak kako plafon kreće da gori. Gosti su u panici pokušavali da ugase vatru, koja je munjevitom brzinom počela da guta krov.



"Čuo sam eksploziju i krov je pao. Posle smo svi žurili da izađemo, svi smo trčali ka jednim vratima, bilo je to i za ulaz i za izlaz", ispričao je nakon tragedije dvadesetogodišnji mladić koji je kobne noći bio u publici u diskoteci "Puls" u Kočanima na koncertu benda DNK.

Sličan scenario dogodio se i u Kran Montani. Tokom novogodišnje noći, u prepunom baru u ekskluzivnom zimovalištu izbio je požar nakon kog je došlo do nekoliko naknadnih eksplozija.

Gosti koji su slavili ulazak u novu godinu u svega nekoliko trenutaka našli su se okruženi plamenom i dimom. Uski prolaz i stepenice bili su jedini izlaz iz bara, što je u velikoj meri otežalo evakuaciju ljudi.

🇨🇭🔥🎉 EN IMAGES - Une vidéo montre le tout début de l’incendie au bar « Le Constellation » à Crans-Montana (VS), au moment où le plafond s’enflamme. 20 Minuten) pic.twitter.com/ZfcoZt73WL — SuisseAlert (@SuisseAlert) 01. јануар 2026.

Prema nezvaničnim informacijama požar je nastao kada su prskalice na flašama od šampanjca zahvatile drveni plafon u baru, ali će tačan uzrok biti saopšten tek kada istraga bude završena.

Na promo-snimku, koji je objavljen na Jutjubu vidi se da su u pomenutom lokalu često iznosili šampanjac sa prskalicama, kao deo atrakcije kojom su privlačili mušterije.



Među mladima koji su noćas uspeli da izvuku živu glavu iz bara bila je i Ema, koja je za medije opisala šta se tačno dogodilo.

"Sve se dogodilo brzo, u nekoliko sekundi ceo objekat je bio u plamenu. Јedna od prskalica, koju su konobari stavili na šampanjac blizu plafona se zapalila. Za nekoliko desetina sekundi, ceo plafon јe bio u plamenu. Sve јe bilo od drveta. Svi smo vrištali i trčali. Svuda oko nas su ljudi paničili", ispričala je ona.

Švajcarsko državno veće proglasilo je danas vanredno stanje u mondenskom skijalištu Kran Montana.

Iako su švajcarske vlasti rekla da veruju da je u požaru stradalo "nekoliko desetina" ljudi, i istakli da u ovom trenutku ne mogu dati precizniji podatak, italijansko ministarstvo spoljnih poslova je, pozivajući se na švajcarsku policiju, navelo da se veruje da je stradalo oko 40 ljudi.

Gosti bara koji su stradali u požaru zadobili su tako stravične povrede da ih nije moguće identifikovati, te će ovo biti najteži zadatak za nadležne. Veruje se da su stradali uglavnom mladi ljudi, od kojih mnogi maloletni.

Autor: S.M.