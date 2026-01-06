ALARMANTAN PORAST OBOLELIH, UMRLO VIŠE OD 5.000 LJUDI! Opasan virus HARA svetom: Nikad više ljudi u bolnicama u poslednjih 30 GODINA

Broj obolelih od gripa u Sjedinjenim Američkim Državama i dalje ubrzano raste, a novi podaci američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) pokazuju da je 2025. od ove bolesti preminulo najmanje 5.000 ljudi, dok su pregledi kod lekara zbog gripa dostigli najviši nivo u poslednjih nekoliko decenija, odnosno od 1997. godine.

CDC je procenio da je do 27. decembra zabeleženo najmanje 11 miliona slučajeva gripa, više od 120.000 hospitalizacija i 5.000 smrtnih ishoda.

Istovremeno, 8,2 odsto svih ambulantnih pregleda u zemlji bilo je zbog bolesti sličnih gripu, što je najviši nivo zabeležen od 1997. godine.

Manje vakcinisanih

Stručnjaci ističu da se ove godine brzo širi novi podtip virusa gripa A H3N2 (super grip), koji izaziva teže oblike gripa, posebno kod starijih osoba, i teže ga prepoznaje imunološki sistem.

Manji broj ljudi se ove godine vakcinisao protiv gripa, a CDC procenjuje da je primljeno oko 130 miliona doza vakcine.

U ponedeljak je CDC objavio i izmene u preporučenom rasporedu vakcinacije dece, uključujući savet da deca koja nisu u rizičnoj grupi mogu, zajedno sa lekarom, doneti odluku o vakcinaciji.

Autor: D.Bošković