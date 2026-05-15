REVOLUCIJA IZ PRDC-a! ŽELJKO MITROVIĆ SA SVOJIM TIMOM PONOVO KORAK ISPRED SVIH: Prvi u svetu smo napravili ‘letećeg robota mitraljezca’! U jednom naletu rafalno ispaljuje čak 250 metaka! (VIDEO)

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović, objavio je na Instagramu da je njegova kompanija razvila, kako tvrdi, „veoma preciznog letećeg robota mitraljesca“ sa dometom od 20 kilometara i mogućnošću rafalne paljbe od čak 250 metaka u jednom naletu.

- Nakon deset neprospavanih noći mogu da kažem da se isplatilo. Zato što već treći put smo prvi uradili nešto u svetu. Sve ono što su drugi govorili da nije moguće i da ne postoji bespilotna letelica koja to može da izvede, mi smo dokazali da je naš IKA bombarder, sada u jednom drugom obliku, uspeo to da uradi i to veoma uspešno - rekao je Mitrović i objasnio o čemu se radi.

Kako kaže, radi se o mitraljezu koji ispaljuje rafal od 250 metaka, Zastavin mitraljez M86, i kako dodaje, danas i juče su imali probe na vojnom poligonu, testove i kako kaže, ispostavilo se da dobro radi i da je vrlo precizan.

- On ispaljuje proketile koji uspešno pogađaju cilj. To je veoma komplikovana tehnologija, kaže Mitrović i dodaje:

- Imamo jedan nosač u vazduhu koji može da nosi avionske rakete i da ih ispaljuje, zatim mine, a pokazali smo sada da može da nosi i mitraljez i da ispaljuje 250 metaka rafalno - rekao je Mitrović.

Miloš Petrašinović, suvlasnik kompanije PR-DC, rekao je da ovaj mitraljez ima izuzetno dobar metak, dodaje da su imali vrlo uspešno gađanje i da će gledaoci moći da vide zanimljive kadrove sa noćnog snimanja.

Mitrović je rekao da su ih na raznim sajmovima ubeđivali da to nije moguće, u Abu Dabiju su rekli da 10-ak svetskih kompanije nije uspelo da odgovori na takav zahtev. Evo, dodaje, na snimku ćete moći da vidite jedan mali PRDC, iz jedne male zemlje, uspeo je da uradi nešto za šta su verovali da nije moguće.

U nastavku prenosimo njegovu objavu u celosti:

Sad više nema dileme da smo u sveopštoj svetskoj trci za osvajanjem savremenih tehnologija u oblasti naoružanja jedna od prvih 10 kompanija u svetu! Uspeli smo prvi u svetu da napravimo, veoma preciznog ‘letećeg robota mitraljezca’ sa doletom od čak 20km i koji rafalno ispaljuje u jednom naletu čak 250 metaka! Ponekad mi spočitavaju da je to što se bavim patentiranjem novih tehnologija u savremenom naorużanju u direktnoj suprotnosti sa mojim humanitarnim i drugim akcijama koje afirmišu solidarnost i toleranciju! Naravno da greše! Aj da ponovim još jednom, ORUŻIJE NE UBIJA LJUDE, LJUDI UBIJAJU LJUDE, a proizvodnja i patentiranje novih tehnologija u oblasti naoružanja nije ništa drugo osim razvijanja faktora odvraćanja od bolesnih ambicija zlih ljudi! Znači sve ovo služi da bi se razvijao mir a ne rat, to je razlog zašto sam se odrekao ogromnih profita jer nisam hteo da prodajem naše proizvode bilo kojoj strani koja je trenutno u ratnim sukobima! Naše proizvode mogu kupiti samo armije zemalja koje su istinski za mir! Mir, bezbednost i ljubav nemaju alternativu!“

Inače, mladi tim inženjera uspešne domaće kompanije PR-DC, na čelu sa Željkom Mitrovićem, sa Ika bombarderom, bili su učesnici najvećih svetskih sajmova naoružanja, i ostvarili su ogroman uspeh.

