RHMZ IZDAO NOVO UPOZORENJE: Vreme za vikend se nikom neće svideti, evo kad nas očekuju NEPOGODE

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je danas upozorenje da će do kraja sedmice u Srbiji očekuje promenljivo i nestabilno vreme sa čestom pojavom kiše, pljuskova sa grmljavinom, lokalnom pojavom grada i jakim, odnosno olujnim vetrom.

Kako je navedeno na sajtu RHMZ-a, u pojedinim delovima zemlje očekuju se i obilnije padavine, dok će za konkretne lokacije biti izdata hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.

Na osnovu podataka sa meteoroloških stanica trenutno je na području Subotice i Sombora zabeležena gramljavina sa kišom, uz pad temperature, pa je u 17 sati u Somboru izmereno 14 stepeni Celzijusa, a na Paliću četiri stepena više.

U Smederevskoj Palanci izmereno je 19 stepeni, uz grmljavinu.

U 17 sati je u Novom Sadu bilo 20 stepeni Celzijusa, u Beogradu 23 stepeni, uz pretežno oblačno vreme, dok je u Nišu zabeleženo 25 stepeni uz delimično vedro vreme.

RHMZ za područje Srbije najavio je grmljavinske nepogode za danas i subotu, 16. maj, kao i upozorenje za područje istočne Srbije na obilne padavine za nedelju, 17. maj.

U nedelju, 17. maja, u oblasti od južnog Banata preko Braničeva, Pomoravlja i planinskih predela istočne Srbije sve do jugoistoka zemlje očekuje se od 20 do 50 mm padavina za 24 sata, navodi se u upozorenju RHMZ.

Pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju do kraja sedmice lokalno će biti izraženiji uz grad i jak ili olujni vetar u zoni najintenzivnijih razvoja.

Autor: Marija Radić