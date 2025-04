I DANAS KIŠA, GRMLJAVINA I OBLAČNOST: Očekuju se obilni pljuskovi i jaki udari vetra, a evo kakvi su dani pred nama!

Danas nestabilno sa dnevnim razvojem oblaka i čestom pojavom kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

Biće i sunčanih perioda. Jači pljuskovi i grad ponegde su mogući kasnije popodne i krajem dana na severu i zapadu Srbije. Vetar slab do umeren jugoistočni, istočni ili promenljivog pravca, a na severu Vojvodine popodne severni vetar. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 10°C do 14°C, a maksimalna dnevna od 21°C do 25°C. Uveče je moguća kiša ponegde. Temperatura u 22h od 12°C do 17°C.

Beograd: U četvrtak nestabilno sa razvojem oblaka i pojavom kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Biće i sunčanih perioda. Vetar slab do umeren jugoistočni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 14°C, a maksimalna oko 23°C. Uveče je moguća kraća kiša. Temperatura u 22h 17°C.

Niš: U četvrtak nestabilno sa razvojem oblaka i pojavom kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Biće i sunčanih perioda. Vetar slab istočni i severoistočni. Minimalna temperatura 12°C, a maksimalna do 23°C. Uveče suvo.

VOJVODINA: U četvrtak nestabilno sa dnevnim razvojem oblaka i čestom pojavom kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab do umeren jugoistočni u Banatu, a na severu Vojvodine popodne severni vetar. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 12°C do 14°C, a maksimalna dnevna od 22°C do 24°C. Uveče je moguća kraća kiša ili lokalni pljusak ponegde. Temperatura u 22h od 14°C do 16°C.

Novi Sad: U četvrtak nestabilno sa razvojem oblaka i povremenom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Biće i sunčanih intervala. Vetar pre podne slab jugoistočni i istočni, a popodne slab severni. Minimalna temperatura 13°C, a maksimalna 23°C. Uveče je moguća kraća kiša. Temperatura u 22h 15°C.

Subotica; U četvrtak nestabilno sa razvojem oblaka i povremenom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Biće i sunčanih perioda. Vetar pre podne slab jugoistočni i istočni, a popodne slab severni i severoistočni. Minimalna temperatura 13°C, a maksimalna 24°C. Uveče je moguća kraća kiša. Temperatura u 22h 15°C.

Vreme prekosutra: U petak na istoku Srbije toplo sa sunčanim periodima, a na zapadu svežije i nestabilno sa čestom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Krajem dana se pljuskovi šire i na ostale krajeve. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni, n aisotku i jugu južni ili istočni u prvom delu dana. Pritisak malo ispod normale i u porastu. Minimalna temperatura od 10°C do 14°C, a maksimalna dnevna od 17°C u Somboru do 27°C u Negotinu. Uveče je kiša i pljuskovi. Temperatura u 22h od 12°C do 17°C.

Vreme od 3.-eg do 7.-og dana unapred: U subotu i nedelju u svim krajevima svežije i promenljivo vreme sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. U ponedeljak sunčani periodi i manji porast temperature.



