Spektakularni vatromet u Beogradu: Godinu dana do početka Ekspa (FOTO)

Za tačno 365 dana, Beograd će biti centar sveta. Odbrojavanje na Kuli Beograd počelo je u 19, a spektakularni vatromet oko 21 sat!

Spektakularni vatromet, koji je obeležio godinu dana do početka specijalizovane izložbe Ekspo 2027, oduševio je Beograđane.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd održaće se pod sloganom "Igra(j) za čovečanstvo - sport i muzika za sve".

Tokom održavanja izložbe Beograd će biti centar sveta, svetska prestonica inovacija, kulture i sporta, a do danas učešće su potvrdile 134 zemlje i tri međunarodne organizacije. Procenjuje se da će Beograd tokom dva meseca trajanja Ekspa posetiti oko 5 miliona ljudi iz celog sveta.

Danas je zvanično u rad puštena aplikacija za prijavu čak 20.000 volontera, koji će biti lice i srce Ekspa.

